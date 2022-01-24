В Липецке столкнулись два автобуса

Никто не пострадал.

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Сегодня в Липецке в районе остановки «Улица Коцаря» столкнулись автобусы 306-го и 352-го маршрутов.



Как рассказали GOROD48 в ОГИБДД УМВД России по Липецку, авария обошлась без пострадавших.



- Пассажиров в автобусах не было, - рассказали GOROD48 очевидцы. - Автобусы достаточно быстро ехали рядом друг с другом около остановки, автобус 352-го маршрута пошёл на обгон и маршрутки столкнулись.