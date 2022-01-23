Происшествия
14 минут назад
Тело пропавшего подростка нашёл случайный прохожий
Труп 16-летнего парня заметили под Петровским мостом.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УВМД по Липецкой области, тело пропавшего 23 января 16-летнего подростка на льду реки Воронеж заметил случайный прохожий. Этот мужчина знал, что в городе ищут пропавшего юношу. Он позвонил в полицию в 13:30. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.
Напомним, 16-летний подросток ушёл из дома на проезде Базовом 22 января в 17:30 и пропал. В ходе розыска парня отрабатывались его контакты, в том числе - в соцсетях.
Напомним, 16-летний подросток ушёл из дома на проезде Базовом 22 января в 17:30 и пропал. В ходе розыска парня отрабатывались его контакты, в том числе - в соцсетях.
Наталья
Прохожий