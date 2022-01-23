Происшествия

14 минут назад

Тело пропавшего подростка нашёл случайный прохожий

2 898
#пропавшие без вести
Тело пропавшего подростка нашёл случайный прохожий

Труп 16-летнего парня заметили под Петровским мостом.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УВМД по Липецкой области, тело пропавшего 23 января 16-летнего подростка на льду реки Воронеж заметил случайный прохожий. Этот мужчина знал, что в городе ищут пропавшего юношу. Он позвонил в полицию в 13:30. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, 16-летний подросток ушёл из дома на проезде Базовом 22 января в 17:30 и пропал. В ходе розыска парня отрабатывались его контакты, в том числе - в соцсетях.
2 898
#пропавшие без вести

Комментарии (2)

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Наталья

6 минут назад
Господи, какое горе((((( терпения и сил родителям
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Прохожий

6 минут назад
Печально...
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