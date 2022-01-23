Пропавшего в Липецке подростка нашли погибшим на льду реки Воронеж

Полицейские осматривают место обнаружения тела.

Пропавший без вести в Липецке 16-летний подросток найден погибшим. Его тело обнаружили пробившим лед реки Воронеж под Петровским мостом.



На месте обнаружения тела проводятся следственные действия.



Напомним, мальчик ушел из дома вечером 22 января и перестал давать о себе знать.

