Происшествия
37 минут назад
Пропавшего в Липецке подростка нашли погибшим на льду реки Воронеж
3 2032
Полицейские осматривают место обнаружения тела.
Пропавший без вести в Липецке 16-летний подросток найден погибшим. Его тело обнаружили пробившим лед реки Воронеж под Петровским мостом.
На месте обнаружения тела проводятся следственные действия.
Напомним, мальчик ушел из дома вечером 22 января и перестал давать о себе знать.
На месте обнаружения тела проводятся следственные действия.
Напомним, мальчик ушел из дома вечером 22 января и перестал давать о себе знать.
3 2032
Alex
... тело обнаружили пробившим лёд реки ...
Роман