Происшествия

37 минут назад

Пропавшего в Липецке подростка нашли погибшим на льду реки Воронеж

3 2032
#пропавшие без вести
Пропавшего в Липецке подростка нашли погибшим на льду реки Воронеж

Полицейские осматривают место обнаружения тела.

Пропавший без вести в Липецке 16-летний подросток найден погибшим. Его тело обнаружили пробившим лед реки Воронеж под Петровским мостом.

На месте обнаружения тела проводятся следственные действия.

Напомним, мальчик ушел из дома вечером 22 января и перестал давать о себе знать.
3 2032
#пропавшие без вести

Комментарии (3)

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Alex

18 минут назад
А кто сказал что это суицид? Жаль мальчика.
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... тело обнаружили пробившим лёд реки ...

22 минуты назад
Так что же получается, это, по всей видимости, суицид?
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Роман

23 минуты назад
Да уж... Что заставило... Жаль
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