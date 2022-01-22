Происшествия
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36-летний липчанин нес холодильник и умер
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Мужчине стало плохо на улице.
Вечером 21 января Липецке на улице Филипченко умер 36-летний мужчина.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, мужчина вместе с родственниками нес холодильник и ему стало плохо. Липчанин умер до приезда скорой помощи.
Обстоятельства его смерти проверяет отдел полиции №8.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, мужчина вместе с родственниками нес холодильник и ему стало плохо. Липчанин умер до приезда скорой помощи.
Обстоятельства его смерти проверяет отдел полиции №8.
10 3359
Андрей
Липецкие басни
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