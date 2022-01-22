36-летний липчанин нес холодильник и умер

Мужчине стало плохо на улице.

Вечером 21 января Липецке на улице Филипченко умер 36-летний мужчина.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, мужчина вместе с родственниками нес холодильник и ему стало плохо. Липчанин умер до приезда скорой помощи.



Обстоятельства его смерти проверяет отдел полиции №8.

