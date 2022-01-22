Происшествия

сегодня, 09:29

36-летний липчанин нес холодильник и умер

10 3359
#несчастный случай
3
36-летний липчанин нес холодильник и умер

Мужчине стало плохо на улице.

Вечером 21 января Липецке на улице Филипченко умер 36-летний мужчина.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, мужчина вместе с родственниками нес холодильник и ему стало плохо. Липчанин умер до приезда скорой помощи.

Обстоятельства его смерти проверяет отдел полиции №8. 
10 3359
#несчастный случай
3

Комментарии (10)

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Андрей

6 минут назад
Задача ковида,переболевших и привитых-это тромбоз...никто из врачей не назначает кроверазжижающие препараты!!каждый день умирают в Липецкой области молодые,до 40 лет.слава власти
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Липецкие басни

10 минут назад
Я тут ёлку нёс выбрасывать по сугробам и чуть не умер, а тут целый холодильник с продуктами.
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Мимо крокодил

18 минут назад
А я вчера проходил через мост Филипченко-Доватора. Уже смеркалось. Около моста со стороны Филипченко видел умершего мужчину. Рядом стоящие сказали, что шел, упал и умер. Или, это был тот же самый?
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мысли вслух

18 минут назад
Скорее всего причина смерти - тромб.... Сегодня люди не следят за здоровьем, частенько любят пивко с сухариками или ещё хуже -пиво без водки- деньги на ветер. Своим здоровьем не интересуются и не понимают , что весело веселье, но печально на следующий день - организм обезвоживается, кровь сгущается, наступает "аритмия понедельника", в следствии ,чего образуются тромбы. Вот так сидит тромб и ждет физической нагрузки...... Мужики берегите себя- не бухайте, пейте аспирин. Всем - здоровья! ..... Родственникам -соболезнования, новопреставленному - по грехам его....
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Роспотребпозор

22 минуты назад
надо запретить холодильники
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Паштет

22 минуты назад
Я так унитаз на 10й этаж нёс , и думал что на 7 ом цветы будут висеть
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Даже

25 минут назад
До пенсионного возраста не дожил!
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Липчанин

37 минут назад
Жаль, очень молодой
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Манагер

сегодня, 10:09
Жена небось зудела - вынеси холодильник-вынеси холодильник.... А он ей небось - я устал и неважно себя чувствую...... Продолжала небось зудеть -мужик есть в доме или нет- вынеси холодильник-вынеси холодильник..... Холодильник вынесен, скоро вынесут и его. К стати пенсионный возраст прибавлять лет со ста не планируют? А то у нас пенсионеры стали жить хорошо и долго.
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Это называется

сегодня, 10:00
Судьба! Царствие небесное. Тяжело терять родственников,даже стариков. Чего уж говорить про молодых. Родственникам соболезнования.
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