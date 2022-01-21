На пешеходном переходе автомобиль сбил 16-летнего подростка

За сутки на дорогах региона пострадали пять человек.





Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 20 января в Липецке на улице Стаханова 30-летний водитель «Ситроена» допустил наезд на стоящий автомобиль «Киа» под управлением 35-летнего мужчины. Водитель «Киа» получил травму. Причиной аварии стал неправильный выбор дистанции.В Грязинском районе на дороге Новая Жизнь – примыкание к автодороге Орел – Тамбов столкнулись автомобили «Форд» под управлением 23-летнего водителя и «Лада Веста» под управлением 41-летнего мужчины. Оба водителя и 41-летний пассажир «Весты» доставлены в больницу. Причиной аварии стало нарушение правил перестроения.В Липецком районе на трассе Хлевное – Липецк 30-летний водитель «ВАЗ-2112» сбил 16-летнего подростка. Подростка госпитализировали. Причиной ДТП стало нарушение правила проезда пешеходного перехода.20 января на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1372 нарушения ПДД.За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 8 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 54.С помощью автоматических комплексов видеофиксации был зарегистрирован 1001 случай превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.На дорогах региона было зафиксировано 12 фактов механического столкновения автомобилей.