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Сомнительный ремонт ноутбука обошелся в 30`000 рублей

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#ремонт #штраф #права потребителя
Сомнительный ремонт ноутбука обошелся в 30`000 рублей

Потребитель пожаловалась на мастерскую в Роспотребнадзор. Компанию оштрафовали.

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел протест ООО «Мастер» на санкцию со стороны регионального управления Роспотребнадзора. Там организацию привлекли к административной ответственности после расследования жалобы потребителя.

ООО «Мастер» оштрафовали на 30 000 рублей по ч.1 ст.14.4 КоАП РФ за некачественное оказание услуг. Причиной для взыскания стала жалоба жительницы Липецкой области. Женщина заявила сотрудникам Роспотребналзора о том, что в ООО «Мастер» ей плохо отремонтировали ноутбук, услуга была оказана с нарушением установленных законом требований. Весной 2021 года липчанка заключила с ООО «Мастер» договор на ремонт компьютерной техники, в который включили диагностику, при необходимости — замену запчастей, техническое обслуживание. При этом договор не содержал сведений о точном наименовании, описании и цене техники, в отношении которой выполняются работы; о дате исполнения заказа. В Роспотребнадзоре пришли к выводу, что ООО «Мастер» заключило с потребителем
договор, содержание которого не соответствует требованиям законодательства. Причем, на таком нарушении компания попалась не в первый раз.

Суд отклонил протест: штраф оставили в силе.
3 525
#ремонт #штраф #права потребителя

Комментарии (3)

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Роспотребналзора

20 минут назад
Что за организация?
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Липчанка

49 минут назад
Какой первый раз.. Поражает когда закроют эту организацию..ОНИ ОБНАНЫВАЮТ ЛЮДЕЙ.. Вызвала мастера от них, приехал посмотрел забрал в ремонт отдала 6500 сразу, из них 1500 была типа диагностика. Меня заверили этих денег хватит чтобы купить деталь и отремонтировать телевизор. Телевизор не показывал, звук был, а изображения не было. ТРИ недели мне не отвечали о проделанной работе, потом перезвонили и сказали что ещё надо доплатить ещё ПЯТЬ ТЫСЯЧ. Когда приехала к ним в офис там стояла толпа таких же как и я. Я была там несколько раз и только при мне три раза вызывали полицию. У людей забирают технику, разбирают, вынимают детали, а потом требуют деньги за ремонт.. Ужас просто...
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Житель Липецка

50 минут назад
Это ооо мастер самые обычные мошенники, про них в интернете полно информации. На 2 Гис отзывы почитайте. Не обращайтесь к мошенникам, ищите нормальных мастеров по отзывам
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