Сомнительный ремонт ноутбука обошелся в 30`000 рублей

Потребитель пожаловалась на мастерскую в Роспотребнадзор. Компанию оштрафовали.

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел протест ООО «Мастер» на санкцию со стороны регионального управления Роспотребнадзора. Там организацию привлекли к административной ответственности после расследования жалобы потребителя.



ООО «Мастер» оштрафовали на 30 000 рублей по ч.1 ст.14.4 КоАП РФ за некачественное оказание услуг. Причиной для взыскания стала жалоба жительницы Липецкой области. Женщина заявила сотрудникам Роспотребналзора о том, что в ООО «Мастер» ей плохо отремонтировали ноутбук, услуга была оказана с нарушением установленных законом требований. Весной 2021 года липчанка заключила с ООО «Мастер» договор на ремонт компьютерной техники, в который включили диагностику, при необходимости — замену запчастей, техническое обслуживание. При этом договор не содержал сведений о точном наименовании, описании и цене техники, в отношении которой выполняются работы; о дате исполнения заказа. В Роспотребнадзоре пришли к выводу, что ООО «Мастер» заключило с потребителем

договор, содержание которого не соответствует требованиям законодательства. Причем, на таком нарушении компания попалась не в первый раз.



Суд отклонил протест: штраф оставили в силе.