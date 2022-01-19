Общество
51 минуту назад
В структуру выпускных экзаменов включены новые задания
В управлении образования и науки Липецкой области рассказали о грядущих ЕГЭ и ОГЭ.
В этом году ЕГЭ в Липецкой области будут сдавать 4628 выпускников - на 200 меньше, чем в 2021 году. Выпускников девятых классов - 11 445 человек, на 400 больше, чем в 2021 году.
В контрольно-измерительные материалы ЕГЭ внесены изменения. С этого года выпускные экзамены проводятся на основе нового федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования. Новые задания направлены на применение полученных знаний, умение критически мыслить и оценивать. ЕГЭ ушел от заданий с выбором ответа и кратких ответов к творческому решению заданий. Нужно устанавливать соответствия между условиями и результатом, работать с текстом, делать выводы.
В контрольно-измерительные материалы ЕГЭ внесены изменения. С этого года выпускные экзамены проводятся на основе нового федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования. Новые задания направлены на применение полученных знаний, умение критически мыслить и оценивать. ЕГЭ ушел от заданий с выбором ответа и кратких ответов к творческому решению заданий. Нужно устанавливать соответствия между условиями и результатом, работать с текстом, делать выводы.
А вот нововведений в ОГЭ не будет.
Надвигающаяся «пятая волна» коронавируса существенных изменений в экзаменационную кампанию не внесёт. Маски, антисептики и зигзагообразная рассадка - вот основные моменты, отличающие ЕГЭ в новых реалиях.
Пересдать экзамен в случае удаления не получится, и если выпускника удалят за умные часы, шпаргалку или телефон с ЕГЭ по обязательным предметам, он останется без аттестата.
1 февраля завершается приём заявлений на сдачу ЕГЭ, 1 марта - на сдачу ОГЭ.
Как рассказала начальник управления образования и науки Липецкой Лилия Загеева, качество образования в Липецкой области растёт. В 2021 году на выросло количество высокобальников (набравших на ЕГЭ от 80 баллов и выше) по 10 предметам. Количество стобалльников выросло с 24 в 2020 году до 35 в 2021 году. 10,1% выпускников в 2021 году набрали на ЕГЭ выше 250 баллов по трём экзаменам.
9 февраля состоится собеседование по русскому языку для девятиклассников. Одиннадцатиклассники уже написали сочинение - 94% получили допуск к ЕГЭ, у остальных будет возможность написать сочинение в другие сроки.
Пересдать экзамен в случае удаления не получится, и если выпускника удалят за умные часы, шпаргалку или телефон с ЕГЭ по обязательным предметам, он останется без аттестата.
1 февраля завершается приём заявлений на сдачу ЕГЭ, 1 марта - на сдачу ОГЭ.
Как рассказала начальник управления образования и науки Липецкой Лилия Загеева, качество образования в Липецкой области растёт. В 2021 году на выросло количество высокобальников (набравших на ЕГЭ от 80 баллов и выше) по 10 предметам. Количество стобалльников выросло с 24 в 2020 году до 35 в 2021 году. 10,1% выпускников в 2021 году набрали на ЕГЭ выше 250 баллов по трём экзаменам.
9 февраля состоится собеседование по русскому языку для девятиклассников. Одиннадцатиклассники уже написали сочинение - 94% получили допуск к ЕГЭ, у остальных будет возможность написать сочинение в другие сроки.
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Уч.
Липчанка
Рус.яз.
Рус.яз.
Рус.яз.
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