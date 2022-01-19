Общество

51 минуту назад

В структуру выпускных экзаменов включены новые задания

7 743
#ЕГЭ #ОГЭ
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В структуру выпускных экзаменов включены новые задания

В управлении образования и науки Липецкой области рассказали о грядущих ЕГЭ и ОГЭ.

В этом году ЕГЭ в Липецкой области будут сдавать 4628 выпускников - на 200 меньше, чем в 2021 году. Выпускников девятых классов - 11 445 человек, на 400 больше, чем в 2021 году.

В контрольно-измерительные материалы ЕГЭ внесены изменения. С этого года выпускные экзамены проводятся на основе нового федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования. Новые задания направлены на применение полученных знаний, умение критически мыслить и оценивать. ЕГЭ ушел от заданий с выбором ответа и кратких ответов к творческому решению заданий. Нужно устанавливать соответствия между условиями и результатом, работать с текстом, делать выводы. 
А вот нововведений в ОГЭ не будет.

Надвигающаяся «пятая волна» коронавируса существенных изменений в экзаменационную кампанию не внесёт. Маски, антисептики и зигзагообразная рассадка - вот основные моменты, отличающие ЕГЭ в новых реалиях. 

Пересдать экзамен в случае удаления не получится, и если выпускника удалят за умные часы, шпаргалку или телефон с ЕГЭ по обязательным предметам, он останется без аттестата.

1 февраля завершается приём заявлений на сдачу ЕГЭ, 1 марта - на сдачу ОГЭ.

Как рассказала начальник управления образования и науки Липецкой Лилия Загеева, качество образования в Липецкой области растёт. В 2021 году на выросло количество высокобальников (набравших на ЕГЭ от 80 баллов и выше) по 10 предметам. Количество стобалльников выросло с 24 в 2020 году до 35 в 2021 году. 10,1% выпускников в 2021 году набрали на ЕГЭ выше 250 баллов по трём экзаменам.

9 февраля состоится собеседование по русскому языку для девятиклассников. Одиннадцатиклассники уже написали сочинение - 94% получили допуск к ЕГЭ, у остальных будет возможность написать сочинение в другие сроки.


7 743
#ЕГЭ #ОГЭ
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Комментарии (7)

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Гость

2 минуты назад
Скоро плевать будут на аттестат, от него толку ноль.
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Уч.

13 минут назад
Ещё бы в школах не задавливали творческое начало в учениках своей грубостью, хабальством и всякого рода атмосферой. А то ученик чуть мнение выскажет,сразу двойка унизительным тоном и желательно чтобы одноклассники подсмеялись.Эта атмосфера неблагоприятна для развития личности ученика,а наоборот способствует подавлению индивидуального мышления,сначала надо создать благопоиятную атмосферу в школьных коллективах, а потом уже с учеников требовать.
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Липчанка

20 минут назад
Как пишутся обзоры, так сдаются экзамены.
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Рус.яз.

31 минуту назад
"Количество стобалльников выросло" - стобальников с одним Л пишется
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Рус.яз.

32 минуты назад
"В 2021 году на выросло количество высокобальников" - на что выросло????
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Рус.яз.

33 минуты назад
"Как рассказала начальник управления образования и науки Липецкой Лилия Загеева" - Липецкой что???
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Гость

46 минут назад
Уровень образования детей растет за счёт средств родителей! А вот уровень образования и воспитания учителей стремится к нулю!
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