В структуру выпускных экзаменов включены новые задания





Надвигающаяся «пятая волна» коронавируса существенных изменений в экзаменационную кампанию не внесёт. Маски, антисептики и зигзагообразная рассадка - вот основные моменты, отличающие ЕГЭ в новых реалиях.



Пересдать экзамен в случае удаления не получится, и если выпускника удалят за умные часы, шпаргалку или телефон с ЕГЭ по обязательным предметам, он останется без аттестата.



1 февраля завершается приём заявлений на сдачу ЕГЭ, 1 марта - на сдачу ОГЭ.



Как рассказала начальник управления образования и науки Липецкой Лилия Загеева, качество образования в Липецкой области растёт. В 2021 году на выросло количество высокобальников (набравших на ЕГЭ от 80 баллов и выше) по 10 предметам. Количество стобалльников выросло с 24 в 2020 году до 35 в 2021 году. 10,1% выпускников в 2021 году набрали на ЕГЭ выше 250 баллов по трём экзаменам.



9 февраля состоится собеседование по русскому языку для девятиклассников. Одиннадцатиклассники уже написали сочинение - 94% получили допуск к ЕГЭ, у остальных будет возможность написать сочинение в другие сроки.



А вот нововведений в ОГЭ не будет.