В Усманском районе спасли машину из снежного плена

Автомобиль застрял между селами Березняговка и Грачевка Усманского района.

Как сообщает пресс-служба Управления государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области, сегодня в 16:00 на пульт отдельного пожарно-спасательного поста №18 села Березняговка Усманского района поступило сообщение о том, что на дороге между селами Березняговка и Грачевка Усманского района водитель не смог самостоятельно выбраться из снежного заноса.



Спасатели оперативно прибыли на место и помогли выбраться автомобилисту.



Фото пресс-службы УГПСС Липецкой области

