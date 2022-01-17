Общество

сегодня, 21:20

В Усманском районе спасли машину из снежного плена

1 464
#спасатели #УГПСС
1
В Усманском районе спасли машину из снежного плена

Автомобиль застрял между селами Березняговка и Грачевка Усманского района.

Как сообщает пресс-служба Управления государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области, сегодня в 16:00 на пульт отдельного пожарно-спасательного поста №18 села Березняговка Усманского района поступило сообщение о том, что на дороге между селами Березняговка и Грачевка Усманского района водитель не смог самостоятельно выбраться из снежного заноса.

Спасатели оперативно прибыли на место и помогли выбраться автомобилисту. 

Фото пресс-службы УГПСС Липецкой области
1 464
#спасатели #УГПСС
1

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

ссср

20 минут назад
куды эта дубина полез или эта просто показуха
ответить

Еще в рубрике

Предпринимательница заплатит 125 000 рублей за нарушение антиковидных требований
#коронавирус #торговля
6
Предпринимательница заплатит 125 000 рублей за нарушение антиковидных требований

сегодня, 21:01

Общество
В Липецке началась подготовка к городскому празднику выпускников
#Липецкие зори #выпускной
1
В Липецке началась подготовка к городскому празднику выпускников

сегодня, 20:54

Общество
Липецкая вечЁрка: Уваркина против, обгоревшие малыши и смерть «Боксёра» из «Белова»
#вечЁрка #уборка снега #драка
3
Липецкая вечЁрка: Уваркина против, обгоревшие малыши и смерть «Боксёра» из «Белова»

сегодня, 20:22

Общество
В районе Тракторный отключат холодную воду
#отключения
3
В районе Тракторный отключат холодную воду

сегодня, 17:10

Общество
Перед Крещением вода в девяти местах в Липецкой области не прошла проверку на безопасность
#Крещение #прорубь
25
Перед Крещением вода в девяти местах в Липецкой области не прошла проверку на безопасность

сегодня, 16:36

Общество
В сосиске в тесте обнаружили живого таракана
#торговля #таракан
42
В сосиске в тесте обнаружили живого таракана

сегодня, 13:54

Общество