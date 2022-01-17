В России
сегодня, 11:42
Ученые прогнозируют пик заболеваемости омикрон-штаммом в РФ на конец января
Ученые считают, что пик заболеваемости омикрон-штаммом коронавируса может произойти в России 22 января.
В России число случаев заражения коронавирусом может достигнуть максимального показателя к 22 января, - убеждены ученые из Института показателей и оценки здоровья (IHME) при Вашингтонском университете.
Пик заболеваемости новым вариантом коронавируса – омикроном – может произойти в России 22 января, а 5 февраля 2022 года это будет очевидно и по официальной статистике, - считают исследователи Института показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета (IHME).
За три дня, начиная с 10 января, число заражений омикрон-штаммом в России выросло в 2,6 раза, в Москве – в 2,3 раза, - сообщала 14 января заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на брифинге по ситуации с COVID-19. К тому моменту в РФ было выявлено 783 случая заражения новым штаммом, - отметила она, допустив, что в России омикрон-штамм в конечном счете вытеснит дельту. По словам Голиковой, больше половины случаев заражений приходится на Москву, так как она является крупным транспортным узлом. О выявлении штамма "омикрон" у 10 человек, прибывших из Южной Африки, Роспотребнадзор впервые сообщил 6 декабря 2021 года.
Прогноз IHME строится на основе предыдущих тенденций, основанных на результатах тестирования на коронавирус, и обновляется каждые две недели. По данным IHME, пик нагрузки на здравоохранение произойдет 9 февраля и потребует 133 200 коек, что сравнимо с загрузкой больниц в ноябре прошлого года, - пишут "Ведомости".
Пик заболеваемости новым вариантом коронавируса – омикроном – может произойти в России 22 января, а 5 февраля 2022 года это будет очевидно и по официальной статистике, - считают исследователи Института показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета (IHME).
За три дня, начиная с 10 января, число заражений омикрон-штаммом в России выросло в 2,6 раза, в Москве – в 2,3 раза, - сообщала 14 января заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на брифинге по ситуации с COVID-19. К тому моменту в РФ было выявлено 783 случая заражения новым штаммом, - отметила она, допустив, что в России омикрон-штамм в конечном счете вытеснит дельту. По словам Голиковой, больше половины случаев заражений приходится на Москву, так как она является крупным транспортным узлом. О выявлении штамма "омикрон" у 10 человек, прибывших из Южной Африки, Роспотребнадзор впервые сообщил 6 декабря 2021 года.
Прогноз IHME строится на основе предыдущих тенденций, основанных на результатах тестирования на коронавирус, и обновляется каждые две недели. По данным IHME, пик нагрузки на здравоохранение произойдет 9 февраля и потребует 133 200 коек, что сравнимо с загрузкой больниц в ноябре прошлого года, - пишут "Ведомости".