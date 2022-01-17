Общество

сегодня, 10:13

В Тербунском районе завышали цены на социально значимые продукты

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#торговля #цены #УФАС
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В Тербунском районе завышали цены на социально значимые продукты

Об этом сообщает Липецкое УФАС России.

Как сообщает пресс-служба Липецкого УФАС России, одну из торговых сетей заставили снизить цены на продукты в Липецкой области.

- Липецкое УФАС России напомнило ООО «Агроторг», что нормы антимонопольного законодательства запрещают занимающим доминирующее положение хозяйствующим субъектам необоснованно устанавливать различные розничные цены на один и тот же товар, - отмечают в пресс-службе Липецкого УФАС России. - Ранее антимонопольное ведомство выявило завышение стоимости отдельных социально значимых продуктов в Тербунском районе, где торговая сеть занимает доминирующее положение, относительно других муниципалитетов области, где компания «Агроторг» имеет на рынке розничной торговли продовольственными товарами доли менее 35%.

Не дожидаясь официальных предупреждений от ФАС России, торговая сеть снизила цены на эти продукты в Тербунском районе до общего уровня в магазинах торговой сети в регионе. Этот факт подтвердился в ходе мониторинга, проводимого еженедельно Липецким УФАС России.
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#торговля #цены #УФАС
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Комментарии (4)

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Как гость
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Гость

26 минут назад
А задонском районе в камышевке цена на хлеб ого го сколько
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Гость.

42 минуты назад
А раздница вернули покупателям? И почему не оштрафовали за самоуправство или сеть настолько не подвластна нашим проверяющим что сделать не чего не всиле? Был бы какой нибудь мелкий магазин он бы штрафом внушительным отделался.
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Фокс

56 минут назад
А за цены на бензин, ЖКХ и прочее и прочее ваша ФАС России язык проглотила? Сказать ничего не хочет?
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Елецкий

сегодня, 10:29
Спасибо Путину за его заботу...
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