Общество
сегодня, 10:13
В Тербунском районе завышали цены на социально значимые продукты
Об этом сообщает Липецкое УФАС России.
Как сообщает пресс-служба Липецкого УФАС России, одну из торговых сетей заставили снизить цены на продукты в Липецкой области.
- Липецкое УФАС России напомнило ООО «Агроторг», что нормы антимонопольного законодательства запрещают занимающим доминирующее положение хозяйствующим субъектам необоснованно устанавливать различные розничные цены на один и тот же товар, - отмечают в пресс-службе Липецкого УФАС России. - Ранее антимонопольное ведомство выявило завышение стоимости отдельных социально значимых продуктов в Тербунском районе, где торговая сеть занимает доминирующее положение, относительно других муниципалитетов области, где компания «Агроторг» имеет на рынке розничной торговли продовольственными товарами доли менее 35%.
Не дожидаясь официальных предупреждений от ФАС России, торговая сеть снизила цены на эти продукты в Тербунском районе до общего уровня в магазинах торговой сети в регионе. Этот факт подтвердился в ходе мониторинга, проводимого еженедельно Липецким УФАС России.
- Липецкое УФАС России напомнило ООО «Агроторг», что нормы антимонопольного законодательства запрещают занимающим доминирующее положение хозяйствующим субъектам необоснованно устанавливать различные розничные цены на один и тот же товар, - отмечают в пресс-службе Липецкого УФАС России. - Ранее антимонопольное ведомство выявило завышение стоимости отдельных социально значимых продуктов в Тербунском районе, где торговая сеть занимает доминирующее положение, относительно других муниципалитетов области, где компания «Агроторг» имеет на рынке розничной торговли продовольственными товарами доли менее 35%.
Не дожидаясь официальных предупреждений от ФАС России, торговая сеть снизила цены на эти продукты в Тербунском районе до общего уровня в магазинах торговой сети в регионе. Этот факт подтвердился в ходе мониторинга, проводимого еженедельно Липецким УФАС России.
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Гость.
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