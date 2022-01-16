Семью российских туристов с детьми депортировали с Мальдив

У семьи россиян получилась неудачная поездка семьи с детьми на Мальдивы.



Туристы забронировали отель через турагента, а авиабилеты из Москвы в Мале купили самостоятельно. При этом указали данные загранпаспортов, в которые были вписаны дети.



Проблем с посадкой на лайнер «Аэрофлота» не возникло, а вот по прилете на Мальдивы путешественников задержали на пограничном контроле – им пришлось экстренно возвращаться на родину. Причина – несоблюдение миграционных правил: согласно требованиям Мальдивской Республики дети прибывающих иностранных граждан должны иметь собственные паспорта.



Как сообщает портал TourDom, указанное условие – вовсе не специфика Мальдив, сходные правила действуют во многих странах. Это показательный пример – к чему иногда приводит самоуверенность туристов, убежденных в том, что они лучше и дешевле организуют свой отдых самостоятельно. Знаний же при этом бывает недостаточно. «Не сомневаюсь – если бы путешественники приобретали у турагента полный турпакет, а не только размещение, проблемы не должно было возникнуть. Сотрудники туроператора, у которого розничная туркомпания приобретала бы тур, уже на этапе проверки документов обратят внимание на их несоответствие требованиям», – отмечает один из экспертов.



Впрочем, по мнению некоторых наблюдателей, в ситуации с сорвавшимся отдыхом на Мальдивах есть и оплошность турагента: если он взялся помочь туристам с бронированием отеля, то мог бы и проконтролировать весь процесс организации поездки.