Общество

54 минуты назад

Понедельник – день тяжёлый: на одних улицах Липецка не будет воды, на других – электричества

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#РВК #отключения
Понедельник – день тяжёлый: на одних улицах Липецка не будет воды, на других – электричества

Ремонт сетей можно только начать...

С понедельника на работу выйдут и сотрудники «РВК-Липецк» и именно по этой причине части липчан придётся расстаться с комфортом.

В ведомстве сообщили, что 17 января будут проводить очередной ремонт на сетях, из-за чего с 10:00 и до окончания ремонта будет прекращена подача воды потребителям, живущим по следующим адресам: пр-т Победы, 89; ул. Монтажников, 1, 3а к1, 3а, 3а ст1, 3ак2; ул. Детская, 13а; ул. Юношеская, 21а, 21а ст1.

Подвоз воды будет организован к проспекту Победы, 89 и улице Юношеской, 21а ст1.

Работы будут вестись и на электрических сетях. Поэтому завтра с 9 до 17:00 приостановят подачу электроэнергии липчанам, живущим в домах на ул. 40 лет Советской Армии; ул. Октябрьская, 32, 71, 80а, 54; - ул. Смургиса, 3; ул. Фрунзе, 15, 23, 30, 32, 7, 25, 5, 27, 7а; ул. Валентина Скороходова.

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#РВК #отключения

Комментарии (1)

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Артур Шопенгауэр

33 минуты назад
Нужно смотреть на вещи по филосовски!
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