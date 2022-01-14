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Вирусолог спрогнозировал заболеваемость COVID в РФ до 500 тыс. случаев в день
Россия стоит на пороге самой мощной волны пандемии за всё время существования COVID-19, уверен вирусолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов. Причина — быстрое распространение штамма «Омикрон».
Суточный прирост заболевших коронавирусом в России 13 января достиг 18%: в четверг зарегистрировано 21,2 тыс. новых случаев против 17,9 тыс. в среду. Антирейтинг регионов возглавила столица: в Москве за сутки заболели почти 5,5 тыс. человек — на 37% больше, чем днем ранее.
Иных объяснений резкого роста заболевших, кроме распространения штамма «Омикрон», нет, уверен Сергей Нетесов.
«В России этот штамм начал активно проявлять себя неделю назад — когда число заболевших им стало измеряться сотнями. Думаю, что заболеваемость коронавирусом сейчас начнет расти в полтора-два раза каждый день — поскольку примерно так сейчас происходит в Европе», — считает вирусолог.
Ученый отметил, что в свете пятой волны пандемии, особо сильно должен беспокоить низкий процент вакцинации среди людей старше 60 лет — а именно они чаще всего умирают от последствий коронавирусной инфекции.
«Из статистики мы видим, что 90% умерших от ковида пожилых людей в РФ были не привиты. В группе риска и дети, поскольку их вакцинация в России еще не началась, а «Омикрон» вызывает у них заболевания намного чаще исходного, уханьского варианта», — напомнил Нетесов.