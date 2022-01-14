У дома ветеранов Великой Отечественной войны установили освещение только после обращения общественников

До этого момента обращение ветеранов оставалось без ответа.



Возле дома семьи ветеранов Великой Отечественной войны в селе Каликино Добровского района Липецкой области организовали уличное освещение, сообщает пресс-служба ОНФ.Семья Востриковых неоднократно обращалась в администрацию сельского поселения Каликинский сельсовет Добровского района с просьбой смонтировать у дома №10 по улице Пушкина освещение. Но письмо 93-летних стариков осталось без ответа.По словам Марии Востриковой, она с мужем привыкли справляться с трудностями самостоятельно. Единственный раз попросили главу села поставить около их дома уличный фонарь. Зимой рано темнеет, поэтому им сложно без освещения выйти из дома. Особенно Василию Артемовичу, который почти не видит. А дочь до остановки они провожали с фонариком.Спустя два дня после звонка в сельскую администрацию представителя регионального штаба ОНФ фонарь на столбе у дома ветеранов появился. Информацию общественники проверили во время выезда в Каликино. По просьбе ветеранов фонарь передвинут поближе к дому.- Теперь пожилые люди могут выходить за ворота своего дома без опаски. По информации чиновников, в этом году на улице Пушкина планируется масштабная реконструкция электрических сетей. Уличные фонари появятся у каждого дома, - сообщает член регионального штаба Народного фронта в Липецкой области Олег Ситников.