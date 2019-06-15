«Металлург» теряет лучшего бомбардира

Пока в клубе намечаются одни потери и не видно приобретений.

Новостей из стана «бронзовых» призеров группы «Центр» в последнее время немного.

5 июня у всех футболистов основного состава и тренеров закончились контракты (т.е. по сути команды в Липецке сейчас и нет), а новые соглашения станет возможным подписать только после заседания Совета учредителей, на котором подведут итоги, поставят задачи на будущий чемпионат и, возможно, скорректируют финансирование.

Ведущие игроки «сталеваров» между тем не ждут у моря погоды, а начинают подыскивать себе варианты. Так, второй бомбардир «Центра» и лучший снайпер команды Николай Иванников (15 мячей в сезоне) в настоящее время находится в расположении клуба ФНЛ «Мордовии» (Саранск).

«Мордовия» в минувшем сезоне заняла 12-е место в Футбольной национальной лиге, за эту команду уже выступают отлично знакомые липецким болельщикам вратарь Александр Кобзев (33 матча в минувшем сезоне, 37 голов пропущено) и хавбек Денис Поярков (35 игра, 1 гол, 7 предупреждений).







Кобзев передает привет липецким болельщикам из тренировочной базы клуба. Фото ФК "Мордовия".



С 11 июня саранский клуб начал подготовку к новому сезону, завтра, 16 июня, на своем поле он проведет первый спарринг с тольяттинском «Акроном», который готовится дебютировать в ПФЛ. Для 27-летнего Иванникова это будет важный матч, чтобы произвести впечатление на тренеров «Мордовии».

Тольятти – тоже не чужой город для Николая. В свое время, покинув Липецк в подростковом возрасте, он получил футбольной образование в существовавшей в Автограде знаменитой «Академии футбола». Из Тольятти родом жена Иванникова. После завершения контракта с «Металлургом» он оправился на «свою вторую родину» и, по сведениям GOROD48, был не прочь перейти в «Акрон», но не получив достойного предложения, отправился в соседний Саранск.

С клубом ФНЛ у лидера атак «красно-черных» может не получиться, но у него есть «железный» запасной вариант и это, увы, не Липецк. Из надежных источников GOROD48 известно, что Иванникова зовут и в брянское «Динамо», которое уже официально объявило о том, что будет стремиться к победе в группе «Центр» и повышению в классе. Тренер бело-голубых Александр Горбачев (это при нем весной бело-голубые выдали серию из 8 побед подряд, прим.) очень хотел бы видеть в своей команде одного из лучших атакующих футболистов лиги. В таком случае Иванников перейдет в стан соперника «Металлурга», еще вернется в Липецк, но уже в бело-голубой футболке «Динамо» и, вероятно, забьет.

Может покинуть «Металлург» и «железный» капитан команды Евгений Фролов. По нашей информации, руководство липецкого клуба предложило одному из лучших футболистов команды место в административном штабе, но 33-летний защитник, который имеет один из лучших показателей в истории – 12 сезонов в команде, заявил, что способен поиграть еще пару лет. Не исключено, что Фролов перейдет в другой клуб, среди возможных вариантов – тольяттинский «Акрон».

Официально «Металлург» потерял другую «легенду» - врача команды Валерия Ткаченко, который работал в Липецке еще в пору наивысшего расцвета местного футбола в 1990-е годы, затем покинул клуб и вернулся в него в 2017 году. Специалист высочайшей квалификации отправился в «КамАЗ» (Набережные Челны), который готовится бороться за победу в группе «Урал-Поволжье» второго дивизиона.