Иванников – лучший бомбардир «Акрона», его команда – лидер группы «Урал-Повольжье»

Вчера игрок, ставший главной потерей «Металлурга» за несколько лет, опять принес победу тольяттинскому клубу.

Тольяттинский «Акрон» не нарадуется, что летом сумел переменить из липецкого «Металлурга» его лучшего бомбардира Николая Иванникова.

Вчера команда из Автограда завершила осеннюю часть сезона пятой (!) кряду победой, победив на своем поле ульяновскую «Волгу» - 1:0. Победный мяч на 4-й минуте забил как раз Иванников. Николай в голевом эпизоде сыграл, как заправский бомбардир: после розыгрыша углового, когда мяч заметался по штрафной соперника, он оказался в нужной точке в нужное время и своевременным движением несильно направил снаряд в ближний угол.

Одним из главных творцов победы наряду с Иванниковым стал вратарь «Акрона» Сергей Волков, который на 22-й минуте отразил удар с пенальти в исполнении волжанина Марата Сафина.

«Акрон» завершил осеннюю часть сезона на 1-м месте в группе «Урал-Поволжье» второго дивизиона, опережая на 2 очка «Челябинск» и на 3 – екатеринбургский «Урал-2». Иванников забил уже 8 мячей и является лучшим бомбардиром своей команды. В споре лучших снайперов турнира Николай занимает 3-е место, отставая лишь от двух футболистов «КамАЗа» Давида Караева – 11 и Александра Гаглоева – 10.

Выступает за «Акрон» еще один бывший футболист «Металлурга» нападающий Андрей Титов (в игре с «Волгой» провел на поле 90 минут, получил желтую карточку). Он в нынешнем сезоне забил 4 мяча.

Напомним, что уроженец Липецка Иванников выступал за «Металлург» в 2015-19 гг., в прошлом сезоне с 15-ю голами стал лучшим бомбардиром команда.

Фото ФК «Акрон»