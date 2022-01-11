55 минут назад
В Британии энергокомпания извинилась за совет обнимать домашних животных ради экономии
Британцы, которым едва хватает денег на оплату счетов за газ и электричество, восприняли советы как изощрённое издевательство.
"Мы понимаем, несколько сложной будет ситуация для многих пользователей в этом году. Мы напряженно работаем над тем, чтобы найти эффективные решения для приближающегося энергетического кризиса, и мы признаем, что содержимое этого блога было слабо продуманным и не приносящим пользу. Мы испытываем неловкость и приносим искренние извинения", - говорится в заявлении Ovo Energy, которое приводит агентство PA.
"Прижмите к себе свою кошку и попрыгайте на месте, разводя ноги и поднимая руки, если вы не можете позволить себе обогреть свой дом". Это один из советов, которые ранее разослал потребителям один из крупнейших в Великобритании поставщиков энергии Ovo Energy. Компания разослала клиентам по электронной почте список "простых способов согреться этой зимой" на фоне увеличения тарифов за отопление. Члены парламента назвали эти рекомендации "оскорбительными", в то время как британцы сталкиваются с сокрушительным ростом стоимости жизни, - пишет Daily Mail.
В частности, жителям было рекомендовано "обниматься со своими домашними животными и близкими, чтобы оставаться в уюте", есть "сытные тарелки овсянки", придерживаться "безалкогольных напитков" и употреблять в пищу имбирь — но не перец чили, "поскольку он заставляет вас потеть".
Еще одна рекомендация советует отодвигать шторы в солнечный день, чтобы комната могла согреться естественным путем. В другом совете рекомендуется после окончания готовки держать остывающую духовку открытой (проследив только, чтобы вокруг не было животных и маленьких детей), - передает ТАСС.
Депутаты назвали советы "оскорбительными" на фоне того, что британцы сталкиваются с сокрушительным кризисом стоимости жизни. Один правительственный деятель сказал изданию Financial Times, что совет есть овсянку и отказаться от алкоголя "похож на какой-то диккенсовский кошмар".