Общество
сегодня, 11:34
12-летний мальчик сломал свод черепа и впал в кому после катания на «ватрушке»
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В Ельце на одной и той же горке получили травмы четверо детей.
Накануне GOROD48 сообщал о том, что в Ельце двое детей разбились на «ватрушках». Сегодня мэр Ельца Евгений Боровский уточнил число детей получивших травмы при катании на «ватрушках» в окрестностях парка 40-летия Октября.
- В детскую больницу 8 января в состоянии комы и с переломом свода черепа доставили 12-летнего мальчика. Оттуда из-за тяжести состояния его сразу госпитализировали в областную детскую больницу. Сейчас мальчик по-прежнему находится в коме под наблюдением врачей. 9 января в больницу поступили 9-летняя девочка с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга, 6-летний мальчик с ушибом грудного отдела позвоночника и 9-летняя девочка с тупой травмой живота, - сообщил Евгений Боровских.
Напомним, прокуратура Липецкой области проведет проверку обстоятельств травмирования детей в Ельце при катании на «ватрушках» в необорудованном месте.
- В детскую больницу 8 января в состоянии комы и с переломом свода черепа доставили 12-летнего мальчика. Оттуда из-за тяжести состояния его сразу госпитализировали в областную детскую больницу. Сейчас мальчик по-прежнему находится в коме под наблюдением врачей. 9 января в больницу поступили 9-летняя девочка с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга, 6-летний мальчик с ушибом грудного отдела позвоночника и 9-летняя девочка с тупой травмой живота, - сообщил Евгений Боровских.
Напомним, прокуратура Липецкой области проведет проверку обстоятельств травмирования детей в Ельце при катании на «ватрушках» в необорудованном месте.
19 4365
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