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12-летний мальчик сломал свод черепа и впал в кому после катания на «ватрушке»

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#ватрушка #нечастный случай
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12-летний мальчик сломал свод черепа и впал в кому после катания на «ватрушке»

В Ельце на одной и той же горке получили травмы четверо детей.

Накануне GOROD48 сообщал о том, что в Ельце двое детей разбились на «ватрушках». Сегодня мэр Ельца Евгений Боровский уточнил число детей получивших травмы при катании на «ватрушках» в окрестностях парка 40-летия Октября.

- В детскую больницу 8 января в состоянии комы и с переломом свода черепа доставили 12-летнего мальчика. Оттуда из-за тяжести состояния его сразу госпитализировали в областную детскую больницу. Сейчас мальчик по-прежнему находится в коме под наблюдением врачей. 9 января в больницу поступили 9-летняя девочка с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга, 6-летний мальчик с ушибом грудного отдела позвоночника и 9-летняя девочка с тупой травмой живота, - сообщил Евгений Боровских.




Напомним, прокуратура Липецкой области проведет проверку обстоятельств травмирования детей в Ельце при катании на «ватрушках» в необорудованном месте. 
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#ватрушка #нечастный случай
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Комментарии (19)

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Полный Пипецк

2 минуты назад
Наше липецкое руководство так стремится догнать Москву по всем показателям, вот бы и опыт организации зимних развлечений переняли оттуда. В Москве в каждом парке есть оборудованый спуск для катания на плюшках: натянута сетка, все деревья близлежащие обмотаны матами, смягчающие удар. Каждый желающий может прийти со своей плюшкой и бесплатно покататься, или взять в аренду. Одними запретами ничего не решишь!
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Анна

6 минут назад
А когда оборудованная горка стоит 500 рублей час, да ещё и без родителей не пускают, это прокуратура проверить не хочет? И где тогда кататься, чтобы родители не были виноватыми...
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Липчанка

9 минут назад
НикНик, мы тоже катались по стометровке на Липовской на санках, жуть... И машин не боялись, Бог миловал. И время было другое, наверное. Очень жалко деток и родителей.
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мама школьника

26 минут назад
Даже если и будут запреты на катание в не оборудованных местах, проблемы от этого не решатся. И кто знает какие должны быть эти критерии безопасности горок для катания на на тюбингах? В свое время тоже купили ребенку эту «ватрушку», после первого катания для себя уяснили - это средство очень травмоопасное и движение мало поддается контролю даже со стороны взрослого человека, что уж говорить про ребенка. Уже 4 года как эта на «ватрушка» лежит на антресолях. Прежде всего, родители должны думать и отвечать за здоровье и безопасность жизни своего ребенка.
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Мимоходом

30 минут назад
НикНик, конечно проблем а не нова. Всегда катались, и всегда кто-то влетал. Но не умеешь, не дано - не садись и не катайся с крутых горок.
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Мимоходом

35 минут назад
НикНик, точно, а еще ваще детей запретить - они нонче тупые растут, ничего не понимают.
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Мимоходом

39 минут назад
Так детки не только уткнутые в эти самые гаджеты ходят, они наверняка и катаются с горок не отрываясь от гаджетов. Снимают и выкладывают в тик-ток. Поколение тиктокнутых.
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НикНик

39 минут назад
А вообще-эта проблема явно не нова.Мы в детстве(в 80-х) в логу на улице Липовской с огромной горы на санках гоняли с адской скоростью.Тормозить внизу приходилось об железные гаражи и,если плохо сгруппировался-было бо-бо.Однажды было пацан лет восьми с трассы улетел и на огромную торчащую арматуру прямо нашампурился,жуть! Хорошо,кто-то из взрослых додумался всех разогнать и не дать его снять,а отпилили вместе с аратурой и увезли на скорой-выжил.
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.

47 минут назад
А потом нойте что дети в гвджетах портят глаза.А почему для детей бы не сделать безопасные горки за маленькие деньги или бесплатно,чтобы был хоть какой то отдых зимой для молодых
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НикНик

48 минут назад
Ляля, точно! Ещё и санки,велосипеды и самокаты!
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