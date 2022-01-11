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Четыре человека пострадали в столкновении «Шкоды» и «ВАЗа»
За сутки на дорогах Липецкой области пострадали семь человек.
В Усманском районе на дороге Липецк – Усмань столкнулись автомобили «Шкода» с 35-летней женщиной за рулем и «ВАЗ-2110» под управлением 45-летнего водителя. Оба водителя и два пассажира «ВАЗа» доставлены в больницу.
В селе Воскресенское Чаплыгинского района 61-летний водитель «Лады Калины» сбил 83-летнюю женщину. Пенсионерку госпитализировали.
10 января на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1386 нарушений ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли четверых водителей, за неиспользование ремней безопасности – 73.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрирован 1000 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.
На дорогах региона было зафиксировано 28 фактов механического столкновения автомобилей.