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Четыре человека пострадали в столкновении «Шкоды» и «ВАЗа»

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#авария #ДТП
Четыре человека пострадали в столкновении «Шкоды» и «ВАЗа»

За сутки на дорогах Липецкой области пострадали семь человек.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 10 января в Задонском районе на трассе «Дон» легковой автомобиль «Форд» под управлением 55-летнего мужчины столкнулся с движущимся впереди грузовиком «Мерседес». В результате аварии две пассажирки «Форда», в том числе 14-летняя девочка, доставлены в больницу, и после оказания помощи отпущены. Причиной столкновения стал неправильный выбор дистанции.

В Усманском районе на дороге Липецк – Усмань столкнулись автомобили «Шкода» с 35-летней женщиной за рулем и «ВАЗ-2110» под управлением 45-летнего водителя. Оба водителя и два пассажира «ВАЗа» доставлены в больницу.

В селе Воскресенское Чаплыгинского района 61-летний водитель «Лады Калины» сбил 83-летнюю женщину. Пенсионерку госпитализировали.

10 января на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1386 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли четверых водителей, за неиспользование ремней безопасности – 73.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрирован 1000 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.

На дорогах региона было зафиксировано 28 фактов механического столкновения автомобилей.


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#авария #ДТП

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