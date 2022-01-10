Общество

17 минут назад

На четырех улицах отключат холодную воду для устранения утечек

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#отключения
На четырех улицах отключат холодную воду для устранения утечек
11 января с 10:00 до 20:00 для устранения утечки на водоводе отключат холодную воду в домах №№ 89, 91, 91а, 91б, 93, 93а, 93б, 95 по проспекту Победы. Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей.

С 10:00 до 20:00 без холодной воды из-за устранения утечки на водоводе без холодной воды останутся потребители улиц Одесской и Станционной. Воду для питья подвезут по вышеуказанным улицам. 
С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в домах №№ 8, 10 по улице Механизаторов – РВК-Липецк будет устранять утечку на водоводе на участке. Питьевую воду подвезут по адресу: улица Механизаторов, 10. 

После окончания работ возможно повышение мутности воды. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: *175, 236-175.

С 10:00 до 13:00 на части улиц Сокола ЛГЭК снизит параметры подачи отопленияиз-за ремонтных работ на сетях теплоснабжения – в доме № 12 по улице Ушинского, также на улице Франко, в переулках Челюскинцев, Больничном, Курако. 

198
#отключения

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