Общество

18 минут назад

Входная группа в парк Победы вновь повреждена

1 300
#парк Победы
Входная группа в парк Победы вновь повреждена

Прошлый раз она пришла в негодность в начале весны 2021 года.

Облицовка входной группы в парк Победы снова в плохом состоянии. Отходят рейки. GOROD48 1 марта 2021 года уже писал о  проблемах с входной группой. Тогда в мэрии это связали с так называемыми «погодными качелями», из-за резких изменений погоды доски набрали воду и их крепление выдавило из профиля. Доски вновь покорежило.

— В дирекции парков уже направили претензионное письмо подрядчику с требованием устранить дефект в рамках гарантийных обязательств. В ближайшее время специалисты подрядной организации должны провести обследование, выявить причину образования дефекта и устранить его, — сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, парк Победы после завершения первого этапа реконструкции, тогда сделали и входную группу, официально открыли 3 октября 2020 года. Первый этап благоустройства обошелся бюджету в 51 млн рублей.
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#парк Победы

Комментарии (1)

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МестныйЯ

14 минут назад
Никогда такого не было! И вот - опять))))))
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