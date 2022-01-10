Коронавирус

47 минут назад

Новогодние праздники сказались на ковид-статистике

1 740
#коронавирус
Новогодние праздники сказались на ковид-статистике

Количество вновь выявленных случаев COVID-19 за сутки напоминает качели.

В начале года, 3 января, в Липецкой области выявили 90 случаев COVID-19 за сутки. Это наименьший показатель за последние полгода. Однако уже 5 января выявили 140 новых случаев за стуки. При этом на следующий день показатели начали снижаться.

— Среднесуточное количество впервые выявленных случаев остаётся примерно на одном уровне с тенденцией к некоторому росту. Колебания показателя допустимые, — прокомментировал ситуацию GOROD48 начальник облздрава Юрий Шуршуков.

Количество коек в Липецкой области остаётся неизменным и составляет 1 400 штук. Свободный коечный фонд — почти 50%.
1 740
#коронавирус

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