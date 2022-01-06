Происшествия

сегодня, 18:43

В ДТП под Липецком пострадали двое детей

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#ДТП #пострадавший
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В ДТП под Липецком пострадали двое детей

Их отвезли в больницу.

Сегодня днем на 34-м километре автодороги «Хлевное-Липецк» 49-летний водитель автомобиля «SsangYong», по предварительной информации, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Renault» под управлением 38-летнего водителя.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в результате ДТП пострадали двое детей 9-ти и 7-ми лет, которые ехали в «Renault». Их госпитализировали.

Фото: УМВД России по Липецкой области и МЧС России по Липецкой области
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#ДТП #пострадавший
2

Комментарии (2)

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Натик

39 минут назад
Полуголовый, а почему счастье? Я как раз Нексию хотела покупать? Все так плохо в ней?
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Полуголовый

50 минут назад
Его счастье, что он в Нексию не въехал.
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