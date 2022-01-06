В ДТП под Липецком пострадали двое детей

Их отвезли в больницу.

Сегодня днем на 34-м километре автодороги «Хлевное-Липецк» 49-летний водитель автомобиля «SsangYong», по предварительной информации, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Renault» под управлением 38-летнего водителя.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в результате ДТП пострадали двое детей 9-ти и 7-ми лет, которые ехали в «Renault». Их госпитализировали.



Фото: УМВД России по Липецкой области и МЧС России по Липецкой области