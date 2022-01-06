Происшествия
сегодня, 18:43
В ДТП под Липецком пострадали двое детей
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Их отвезли в больницу.
Сегодня днем на 34-м километре автодороги «Хлевное-Липецк» 49-летний водитель автомобиля «SsangYong», по предварительной информации, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Renault» под управлением 38-летнего водителя.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в результате ДТП пострадали двое детей 9-ти и 7-ми лет, которые ехали в «Renault». Их госпитализировали.
Фото: УМВД России по Липецкой области и МЧС России по Липецкой области
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в результате ДТП пострадали двое детей 9-ти и 7-ми лет, которые ехали в «Renault». Их госпитализировали.
Фото: УМВД России по Липецкой области и МЧС России по Липецкой области
2 1681
Натик
Полуголовый