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46 минут назад
В Алма-Ате протестующие избили нескольких полицейских
В центре Алма-Аты начались столкновения митингующих и полиции. Участники акции протеста захватили и избили нескольких силовиков, сообщает РИА Новости.
Звуки выстрелов слышны в районе резиденции президента в Алма-Ате. Улица, проходящая вблизи резиденции, занята протестующими, которые пытаются попасть внутрь резиденции. Полицейские применяют против митингующих спецсредства, в том числе светошумовые гранаты.
Ожесточенные столкновения протестующих и полиции начались в Алма-Ате утром 5 января, власти ввели режим ЧП до 19 января и комендантский час с 23.00 до 7.00.
Протесты в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на топливо. Во вторник, 4 января, на площади Республики в Алма-Ате произошли столкновения протестующих с силовиками. Правоохранители применяли для разгона протестов слезоточивый газ и светошумовые гранаты.
Ситуация в Казахстане обострилась после того, как жители Мангистауской области вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа для автомобилей в стране с 1 января выросла в два раза – с 60 до 120 тенге за литр.
Звуки выстрелов слышны в районе резиденции президента в Алма-Ате. Улица, проходящая вблизи резиденции, занята протестующими, которые пытаются попасть внутрь резиденции. Полицейские применяют против митингующих спецсредства, в том числе светошумовые гранаты.
Ожесточенные столкновения протестующих и полиции начались в Алма-Ате утром 5 января, власти ввели режим ЧП до 19 января и комендантский час с 23.00 до 7.00.
Протесты в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на топливо. Во вторник, 4 января, на площади Республики в Алма-Ате произошли столкновения протестующих с силовиками. Правоохранители применяли для разгона протестов слезоточивый газ и светошумовые гранаты.
Ситуация в Казахстане обострилась после того, как жители Мангистауской области вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа для автомобилей в стране с 1 января выросла в два раза – с 60 до 120 тенге за литр.