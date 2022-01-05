В России

46 минут назад

В Алма-Ате протестующие избили нескольких полицейских

46
В центре Алма-Аты начались столкновения митингующих и полиции. Участники акции протеста захватили и избили нескольких силовиков, сообщает РИА Новости.

Звуки выстрелов слышны в районе резиденции президента в Алма-Ате. Улица, проходящая вблизи резиденции, занята протестующими, которые пытаются попасть внутрь резиденции. Полицейские применяют против митингующих спецсредства, в том числе светошумовые гранаты.

Ожесточенные столкновения протестующих и полиции начались в Алма-Ате утром 5 января, власти ввели режим ЧП до 19 января и комендантский час с 23.00 до 7.00.

Протесты в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на топливо. Во вторник, 4 января, на площади Республики в Алма-Ате произошли столкновения протестующих с силовиками. Правоохранители применяли для разгона протестов слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как жители Мангистауской области вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа для автомобилей в стране с 1 января выросла в два раза – с 60 до 120 тенге за литр.
46

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Подмосковье женщина задушила дочь и закопала в снегу
В Подмосковье женщина задушила дочь и закопала в снегу

13 минут назад

В России
Россиянка Наталья Непряева выиграла лыжную многодневку «Тур де Ски»
Россиянка Наталья Непряева выиграла лыжную многодневку «Тур де Ски»

вчера, 16:09

В России
В Казахстане идут протесты против повышения цен на газ
1
В Казахстане идут протесты против повышения цен на газ

вчера, 15:17

В России
Ребенок отравился средством от тараканов и умер спустя два месяца комы
Ребенок отравился средством от тараканов и умер спустя два месяца комы

вчера, 12:43

В России
В «Белом колодце» под Воронежем появится глэмпинг
1
В «Белом колодце» под Воронежем появится глэмпинг

вчера, 12:33

В России
Лидеры РФ, КНР, США, Британии и Франции приняли совместное заявление против ядерной войны
Лидеры РФ, КНР, США, Британии и Франции приняли совместное заявление против ядерной войны

03.01.2022 18:28

В России