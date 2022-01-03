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Дед Мороз дежурит на перроне

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#Новый год #Дед Мороз
Дед Мороз дежурит на перроне

Праздничный рейд прошёл на вокзале в Ельце.

Как сообщает Елецкий линейный отдел МВД России на транспорте, Дед Мороз и Снегурочка совместно с транспортными полицейскими провели праздничный рейд на вокзале станции Елец.

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В рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» на железнодорожном вокзале станции Елец сотрудники Елецкого ЛО МВД России на транспорте вместе с новогодними персонажами пообщались с пассажирами поездов дальнего следования и жителями города.

Дед Мороз и Снегурочка поздравили гостей и жителей города Ельца с Новым 2022 годом, а полицейские напомнили о правилах поведения на объектах железнодорожного транспорта.

Все желающие могли рассказать стихотворение Деду Морозу и Снегурочке, пожелания и поздравления. Участникам акции были вручены информационные памятки по правилам поведения на железной дороге, сувениры и сладкие подарки.

- Благотворительная акция «Полицейский Дед Мороз» проводится по всей России, и для транспортных полицейских стало доброй традицией не только проводить профилактические рейды, но и дарить частичку новогоднего настроения, - отметили в Елецком ЛО МВД России не транспорте.
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#Новый год #Дед Мороз

Комментарии (1)

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ряженный казак

25 минут назад
Хорошо хоть нас не пригласили на такую тяжелую работу
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