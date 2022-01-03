Общество
сегодня, 16:21
Дед Мороз дежурит на перроне
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Праздничный рейд прошёл на вокзале в Ельце.
Как сообщает Елецкий линейный отдел МВД России на транспорте, Дед Мороз и Снегурочка совместно с транспортными полицейскими провели праздничный рейд на вокзале станции Елец.
В рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» на железнодорожном вокзале станции Елец сотрудники Елецкого ЛО МВД России на транспорте вместе с новогодними персонажами пообщались с пассажирами поездов дальнего следования и жителями города.
Дед Мороз и Снегурочка поздравили гостей и жителей города Ельца с Новым 2022 годом, а полицейские напомнили о правилах поведения на объектах железнодорожного транспорта.
Все желающие могли рассказать стихотворение Деду Морозу и Снегурочке, пожелания и поздравления. Участникам акции были вручены информационные памятки по правилам поведения на железной дороге, сувениры и сладкие подарки.
- Благотворительная акция «Полицейский Дед Мороз» проводится по всей России, и для транспортных полицейских стало доброй традицией не только проводить профилактические рейды, но и дарить частичку новогоднего настроения, - отметили в Елецком ЛО МВД России не транспорте.
В рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» на железнодорожном вокзале станции Елец сотрудники Елецкого ЛО МВД России на транспорте вместе с новогодними персонажами пообщались с пассажирами поездов дальнего следования и жителями города.
Дед Мороз и Снегурочка поздравили гостей и жителей города Ельца с Новым 2022 годом, а полицейские напомнили о правилах поведения на объектах железнодорожного транспорта.
Все желающие могли рассказать стихотворение Деду Морозу и Снегурочке, пожелания и поздравления. Участникам акции были вручены информационные памятки по правилам поведения на железной дороге, сувениры и сладкие подарки.
- Благотворительная акция «Полицейский Дед Мороз» проводится по всей России, и для транспортных полицейских стало доброй традицией не только проводить профилактические рейды, но и дарить частичку новогоднего настроения, - отметили в Елецком ЛО МВД России не транспорте.
1 461
ряженный казак