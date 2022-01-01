В России
сегодня, 16:53
В Рязанской области мужчина погиб при запуске фейерверка
Мужчина погиб в Рязанской области при запуске фейерверка. Следователи проводят проверку, сообщает РИА Новости со ссылкой на СУСК по региону.
"При запуске фейерверка мужчина 1984 года рождения получил травму, от которой скончался на месте происшествия. Михайловским межрайонным следственным отделом организована доследственная проверка по данному факту", - сообщили в следственном управлении.
Следователи провели осмотр места происшествия, изъяли пиротехнику и необходимые документы.
Уточняется, что трагедия произошла в новогоднюю ночь, мужчина приехал к знакомым из другого региона.
"При запуске фейерверка мужчина 1984 года рождения получил травму, от которой скончался на месте происшествия. Михайловским межрайонным следственным отделом организована доследственная проверка по данному факту", - сообщили в следственном управлении.
Следователи провели осмотр места происшествия, изъяли пиротехнику и необходимые документы.
Уточняется, что трагедия произошла в новогоднюю ночь, мужчина приехал к знакомым из другого региона.