В год Тигра в липецком зоопарке ждут тигрят

В зверинце надеются, что пара Оззи и Шер принесут приплод.

В зоопарке живут три тигра. К символам следующего года сейчас особый интерес. Так получилось, что клички у зверей, как имена эстрадных звезд: Оззи. Шер и Бритни. Бенгальская тигрица Бритни раньше работала в цирке у братьев Запашных. А сейчас живет в зоопарке, можно сказать, на заслуженном отдыхе. Шер и Оззи — молодая пара и сотрудники зверинца надеются получить от них приплод. Кстати, тигров Шер и Оззи в этом году посетители номинировали на звание Мисс и Мистер Зоопарк.



— Мы периодически соединяем их. Если будет все нормально — появится следующее поколение, которое будет радовать детей и взрослых. Оззи очень любит ухаживать за Шер, он поднимается на задние лапы, наблюдает на ней. У них есть обоюдное внимание друг к другу, — рассказала ведущий методист Липецкого зоопарка Любовь Бородина.



На Новый год тигров собираются порадовать подарками. В их случае лучший подарок — мясо. Поэтому хороший кусок красиво завернут, чтобы тигры не только поели, но и поиграли. Кстати, мяса в зверинце им точно докладывают. Зимой тигру выдают по 12 килограммов мяса: говядину, конину, кроликов, а тигрицам полагается по 10 килограммов.