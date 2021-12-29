Общество
45 минут назад
Коммунальные службы города переходят в режим повышенной готовности
На время новогодних каникул коммунальные службы Липецка будут перейдут в усиленный режим работы – уже сформированы графики дежурства в муниципальных предприятиях, учреждениях и управляющих компаниях.
Как сообщает мэрия, в ресурсоснабжающих организациях и УК ежедневно будут дежурить аварийные бригады и техника. В случае возникновения нештатных ситуацийнеобходимо обращаться в управляющую компанию (её номер указан на квитанции по содержанию и ремонту жилья) или Единую диспетчерскую службу по номеру 8 (800) 450-48-48. Также круглосуточно будут работать и аварийно-диспетчерские службы сетевых организаций: в ОАО «ЛГЭК» можно обратиться по телефонам *175 и 23-61-75, в ПАО «Квадра»-«Липецкая генерация» - 30-66-66, в контакт-центр «Россети Центр» - 8-800-220-0-220.
Управление благоустройства администрации Липецка обеспечит дежурство сотрудников и техники. В случае снегопада на дороги города выедут тракторы и пескоразбрасыватели, на тротуары – малогабаритные машины. Маршруты движения уже проработаны – составлено 27 схем, охватывающих весь город. Замечания и предложения по уборке снега можно также направлять в Инстаграм-аккаунт управления благоустройства @mbuupravlenie.
В случае возникновения ситуации, в которой требуется немедленная помощь служб экстренного реагирования – пожарной охраны, спасателей, полиции или скорой медицинской помощи – можно позвонить оперативному дежурному управления ГО и ЧС Липецка по телефону112.
Как сообщает мэрия, в ресурсоснабжающих организациях и УК ежедневно будут дежурить аварийные бригады и техника. В случае возникновения нештатных ситуацийнеобходимо обращаться в управляющую компанию (её номер указан на квитанции по содержанию и ремонту жилья) или Единую диспетчерскую службу по номеру 8 (800) 450-48-48. Также круглосуточно будут работать и аварийно-диспетчерские службы сетевых организаций: в ОАО «ЛГЭК» можно обратиться по телефонам *175 и 23-61-75, в ПАО «Квадра»-«Липецкая генерация» - 30-66-66, в контакт-центр «Россети Центр» - 8-800-220-0-220.
Управление благоустройства администрации Липецка обеспечит дежурство сотрудников и техники. В случае снегопада на дороги города выедут тракторы и пескоразбрасыватели, на тротуары – малогабаритные машины. Маршруты движения уже проработаны – составлено 27 схем, охватывающих весь город. Замечания и предложения по уборке снега можно также направлять в Инстаграм-аккаунт управления благоустройства @mbuupravlenie.
В случае возникновения ситуации, в которой требуется немедленная помощь служб экстренного реагирования – пожарной охраны, спасателей, полиции или скорой медицинской помощи – можно позвонить оперативному дежурному управления ГО и ЧС Липецка по телефону112.