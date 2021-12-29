Коронавирус

51 минуту назад

За сутки в Липецкой области выявили 187 случаев COVID-19, 10 человек умерли

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#коронавирус
За сутки в Липецкой области выявили 187 случаев COVID-19, 10 человек умерли

Для сравнения: 29 декабря 2020 года были выявлены 162 случая инфицирования коронавирусом.

За последние сутки в Липецкой области врачи зафиксировали 187 новых случаев коронавирусной инфекции, 10 человек умерли, 233 человека вылечились.

С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 83 727 случаев COVID-19, выздоровели 77 249 человек, умерли 2 783 человека.

В России за сутки выявлены 21 119 случаев COVID-19, выздоровели 42 776 человек, умерли — 932 человека.

С начала эпидемии в стране выявили 10 458 271 случай COVID-19, выздоровели 9 380 223 человека, умерли — 307 022 человека.
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#коронавирус

Комментарии (5)

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Стало стыдно видимо

3 минуты назад
Каждый день приписывать 12 человек. Решили написать 10. Значит завтра напишут 14? Статистика в их руках игрушка. Всё делается с целью
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Врачей

7 минут назад
Кит , тоже 20000 не хватает,где их взять ?
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кто заметил ?

41 минуту назад
Вчера опять над Липецком висели химтрейлы....Распыляют над нами непонятные вещества-то ли лечат,то ли наоборот...
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стоит задуматься

43 минуты назад
Ну наконей-то: количество умерших и заболевших снизилось....Посмотрим,что будет в Новом году...В других странах.полностью вакцинированных,идёт четвёртая и пятая волна,и заставляют ревакцинироваться уже через 3 месяца....
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кит

44 минуты назад
Почему умирают?Чего врачам не хватает?Лекарств,аппаратов?Персонала?Финансирования?Специалистов?Самых тяжелых в Москву отвезите или специалистов сюда пригласите!Работайте,врачи!
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