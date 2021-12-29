Коронавирус
51 минуту назад
За сутки в Липецкой области выявили 187 случаев COVID-19, 10 человек умерли
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Для сравнения: 29 декабря 2020 года были выявлены 162 случая инфицирования коронавирусом.
За последние сутки в Липецкой области врачи зафиксировали 187 новых случаев коронавирусной инфекции, 10 человек умерли, 233 человека вылечились.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 83 727 случаев COVID-19, выздоровели 77 249 человек, умерли 2 783 человека.
В России за сутки выявлены 21 119 случаев COVID-19, выздоровели 42 776 человек, умерли — 932 человека.
С начала эпидемии в стране выявили 10 458 271 случай COVID-19, выздоровели 9 380 223 человека, умерли — 307 022 человека.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 83 727 случаев COVID-19, выздоровели 77 249 человек, умерли 2 783 человека.
В России за сутки выявлены 21 119 случаев COVID-19, выздоровели 42 776 человек, умерли — 932 человека.
С начала эпидемии в стране выявили 10 458 271 случай COVID-19, выздоровели 9 380 223 человека, умерли — 307 022 человека.
5 313
Стало стыдно видимо
Врачей
кто заметил ?
стоит задуматься
кит