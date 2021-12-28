21 минуту назад
Британская газета назвала сыпь на руках и ногах возможным признаком омикрон-штамма коронавируса
Отмечается, что сыпь может появиться на ранних стадиях заражения и сохраняться в течение длительного времени.
"У разных пациентов покраснения на коже отличаются друг от друга. Кто-то жаловался на сильный зуд, другие, наоборот, отмечали, что припухлости никак не беспокоят", — отмечается в статье.
Медицинская компания ZOE совместно c врачами и учеными из британских университетов разработала приложение, в котором люди с подтвержденным омикрон-вариантом коронавируса добровольно описывали симптомы.
Согласно новому анализу данных из приложения ZOE, в Британии в последнее время возросло число случаев, в которых симптомы заражения омикрон-штаммом коронавируса совпадали с симптомами обыкновенной простуды.
Ведущий научный сотрудник ZOE COVID Study профессор Тим Спектор призвал сдавать ПЦР-тест каждому, кто обнаружил у себя первые признаки болезненного состояния, похожего на простуду.
Ранее глава страховой компании Discovery Health Райн Роуч назвал беспричинную хрипоту самым ранним признаком омикрон-штамма коронавируса.
К признакам инфицирования омикрон-штаммом, которые ранее были озвучены медиками, также относят заложенность носа, сухой кашель и болезненные ощущения в пояснице, - передает РИА Новости.
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23.12.2021 14:57В мире