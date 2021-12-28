В мире

21 минуту назад

Британская газета назвала сыпь на руках и ногах возможным признаком омикрон-штамма коронавируса

51
#коронавирус #омикрон #штамм #сыпь

Отмечается, что сыпь может появиться на ранних стадиях заражения и сохраняться в течение длительного времени.

Кожная сыпь может указывать на заражение омикрон-штаммом коронавируса, - сообщает британская газета Daily Express, изучившая данные приложения ZOE COVID Study.

"У разных пациентов покраснения на коже отличаются друг от друга. Кто-то жаловался на сильный зуд, другие, наоборот, отмечали, что припухлости никак не беспокоят", — отмечается в статье.

Медицинская компания ZOE совместно c врачами и учеными из британских университетов разработала приложение, в котором люди с подтвержденным омикрон-вариантом коронавируса добровольно описывали симптомы.

Согласно новому анализу данных из приложения ZOE, в Британии в последнее время возросло число случаев, в которых симптомы заражения омикрон-штаммом коронавируса совпадали с симптомами обыкновенной простуды.

Ведущий научный сотрудник ZOE COVID Study профессор Тим Спектор призвал сдавать ПЦР-тест каждому, кто обнаружил у себя первые признаки болезненного состояния, похожего на простуду.

Ранее глава страховой компании Discovery Health Райн Роуч назвал беспричинную хрипоту самым ранним признаком омикрон-штамма коронавируса.

К признакам инфицирования омикрон-штаммом, которые ранее были озвучены медиками, также относят заложенность носа, сухой кашель и болезненные ощущения в пояснице, - передает РИА Новости.
51
#коронавирус #омикрон #штамм #сыпь

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Ученые заявили о способности коронавируса находиться в теле человека до 7 месяцев
#коронавирус #ученые
Ученые заявили о способности коронавируса находиться в теле человека до 7 месяцев

вчера, 16:56

В мире
В Японии изобретен телевизор, передающий вкус еды
В Японии изобретен телевизор, передающий вкус еды

26.12.2021 17:07

В мире
Пропавшая 9 лет назад кошка воссоединилась с хозяевами
Пропавшая 9 лет назад кошка воссоединилась с хозяевами

25.12.2021 09:57

В мире
Греция вводит новые правила въезда и ограничения
#Греция #туризм #ограничения
Греция вводит новые правила въезда и ограничения

23.12.2021 14:57

В мире
Суда с СПГ экстренно меняют курс с Азии на Европу из-за скачка цен на газ
#цены #газ #СПГ
Суда с СПГ экстренно меняют курс с Азии на Европу из-за скачка цен на газ

22.12.2021 16:43

В мире
Прокуратура Нидерландов требует пожизненного заключения фигурантам дела о крушении Боинга MH17
#крушение Боинга #MH17 #суд
Прокуратура Нидерландов требует пожизненного заключения фигурантам дела о крушении Боинга MH17

22.12.2021 15:26

В мире