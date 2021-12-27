Происшествия
17 минут назад
Пассажирский автобус врезался в тягач
ДТП произошло на кольцевой развязке района тракторостроителей.
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Утром 27 декабря в Липецке на кольцевой развязке улицы Краснозаводской пассажирский автобус, следовавший по маршруту 325, врезался в прицеп тягача марки «Рено».
В результате столкновения серьезно деформировалась кабина автобуса - часть ее вошла в салон.
- В ДТП никто не пострадал, все обошлось, - сообщил пассажир автобуса и автор присланного в редакцию видео.
В результате столкновения серьезно деформировалась кабина автобуса - часть ее вошла в салон.
- В ДТП никто не пострадал, все обошлось, - сообщил пассажир автобуса и автор присланного в редакцию видео.