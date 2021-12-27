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55 минут назад
Работающим в НГ праздники медикам удвоят выплаты
Глава государства поручил установить двойные выплаты медикам за работу в новогодние праздники.
Президент РФ Владимир Путин поручил Правительству установить двойные выплаты медикам, работающим в новогодние праздники с больными коронавирусом.
"Правительству Российской Федерации с учётом ранее данных поручений продолжить осуществление в 2022 году специальных социальных выплат медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций (их структурных подразделений), оказывающих медицинскую помощь (участвующих в оказании, обеспечивающих оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению коронавирусной инфекции (COVID-19), работникам, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом коронавирусной инфекции (COVID-19), социальным работникам стационарных учреждений социального обслуживания", - говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений по итогам совещания с членами Правительства РФ.
"Установить выплату специальных социальных выплат в двойном размере за работу в выходные и праздничные дни в период с 31 декабря 2021 г. по 9 января 2022 г. включительно медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций (их структурных подразделений), оказывающих медицинскую помощь (участвующих в оказании, обеспечивающих оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению коронавирусной инфекции (COVID-19), работникам, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом коронавирусной инфекции (COVID-19), социальным работникам стационарных учреждений социального обслуживания", - отмечается в документе.
Доклад о выполнении поручения должен быть предоставлен до 30 декабря 2021 года, ответственным назначен глава кабмина Михаил Мишустин.
"Правительству Российской Федерации с учётом ранее данных поручений продолжить осуществление в 2022 году специальных социальных выплат медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций (их структурных подразделений), оказывающих медицинскую помощь (участвующих в оказании, обеспечивающих оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению коронавирусной инфекции (COVID-19), работникам, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом коронавирусной инфекции (COVID-19), социальным работникам стационарных учреждений социального обслуживания", - говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений по итогам совещания с членами Правительства РФ.
"Установить выплату специальных социальных выплат в двойном размере за работу в выходные и праздничные дни в период с 31 декабря 2021 г. по 9 января 2022 г. включительно медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций (их структурных подразделений), оказывающих медицинскую помощь (участвующих в оказании, обеспечивающих оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению коронавирусной инфекции (COVID-19), работникам, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом коронавирусной инфекции (COVID-19), социальным работникам стационарных учреждений социального обслуживания", - отмечается в документе.
Доклад о выполнении поручения должен быть предоставлен до 30 декабря 2021 года, ответственным назначен глава кабмина Михаил Мишустин.