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Фонд «Милосердие» оснастил ансамбль из Ельца музыкальным оборудованием

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#фонд «Милосердие» #благотворительность
Фонд «Милосердие» оснастил ансамбль из Ельца музыкальным оборудованием

Благодаря грантовой программе «Стальное дерево» у молодых талантов из города Ельца Липецкой области появились новые возможности для творческой самореализации. Благотворительный фонд социальной защиты «Милосердие» помог оснастить местный молодежный вокально-инструментальный ансамбль современным музыкальным оборудованием.

В этом году ельчанин Дмитрий Бурдаков стал участником программы. Он предложил создать на базе лицея №5 непрофессиональный вокально-инструментальный коллектив из детей и подростков, в том числе попавших трудную жизненную ситуацию.

Проект Дмитрия поддержало жюри конкурса «Стальное дерево», и ему выдали грант. С его помощью приобрели недостающее для выступлений оборудование: электрогитару, ударную установку, гитарные процессоры, комбо-усилители, микшер, микрофоны. 

Сейчас в трех группах ансамбля постоянно играют 16 детей. С ними занимаются молодые педагоги лицея. Юные музыканты исполняют песни как из репертуара грандов отечественного рока, так и современных рок-групп.  Кроме этого ребята планируют сочинять и записывать собственные песни.  

«У попавших в трудную жизненную ситуацию подростков часто непросто складываются взаимоотношения с педагогами, что отражается на их успеваемости. Один из путей социализации таких детей предлагает проект «Стального дерева». Он помог создать в елецком лицее полноценный ансамбль, где ребята во внеурочное время могут заниматься музыкальным творчеством. Такая активность позволит педагогам увлечь трудных подростков новыми культурными ценностями и создать пространство для общения всех любителей рок-музыки», - отметила директор фонда «Милосердие» Евгения Фрай. 

В ближайших планах музыкантов – участие на городском cover-концерте для детей и взрослых. По мере освоения нового репертуара ансамбль планирует активно выступать на городских фестивалях и праздниках.  

Программа «Стальное дерево» действует с 2017 года, а с 2019 года ее социальные проекты реализуются уже в пяти регионах России. В этом году в Липецкой области планируют завершить 29 проектов программы. На эти цели фонд «Милосердие», социальный партнер НЛМК, направил около 8 млн рублей. Всего до конца года волонтеры завершат 74 новых проекта в Свердловской, Калужской Белгородской, Липецкой областях и в Алтайском крае.

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#фонд «Милосердие» #благотворительность

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