В Липецке от огнестрельного ранения умер 31-летний мужчина: к дому убийцы привела собака

Задержанный по подозрению в убийстве 44-летний липчанин утверждает, что стрелял на звук шума во дворе.

Утром 22 декабря больницу доставили раненого в спину из огнестрельного оружия 31-летнего мужчину. Врачи констатировали его смерть и сообщили о произошедшем в следственный комитет.



«Выяснилось, что тело мужчины обнаружили его родственники почти в полукилометре от места жительства. В результате следственных и оперативно-розыскных мероприятий с привлечением кинологов и служебных собак восстановлен маршрут следования потерпевшего и место получения им огнестрельного ранения – территория частного домовладения по улице Асфальтной. При её осмотре обнаружены гильзы, а в доме – патроны и ружьё, из которого произведены не менее четырех выстрелов, а также неопровержимые доказательства причастности к совершению особо тяжкого преступления 44-летнего владельца оружия», - сообщает обстоятельства раскрытия преступления пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.



44-летний липчанин рассказал следователям, что услышал ночью шум во дворе. Чтобы напугать незваных гостей он несколько раз выстрелил в их сторону из охотничьего ружья.



Свои показания он подтвердил в ходе их проверки следователем на месте преступления. Возбуждено уголовное дело об убийстве.



Фото пресс-службы СУ СК РФ по Липецкой области.



