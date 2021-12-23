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В Липецке от огнестрельного ранения умер 31-летний мужчина: к дому убийцы привела собака

10 2658
#убийство
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В Липецке от огнестрельного ранения умер 31-летний мужчина: к дому убийцы привела собака

Задержанный по подозрению в убийстве 44-летний липчанин утверждает, что стрелял на звук шума во дворе.

Утром 22 декабря больницу доставили раненого в спину из огнестрельного оружия 31-летнего мужчину. Врачи констатировали его смерть и сообщили о произошедшем в следственный комитет. 

«Выяснилось, что тело мужчины обнаружили его родственники почти в полукилометре от места жительства. В результате следственных и оперативно-розыскных мероприятий с привлечением кинологов и служебных собак восстановлен маршрут следования потерпевшего и место получения им огнестрельного ранения – территория частного домовладения по улице Асфальтной. При её осмотре обнаружены гильзы, а в доме – патроны и ружьё, из которого произведены не менее четырех выстрелов, а также неопровержимые доказательства причастности к совершению особо тяжкого преступления 44-летнего владельца оружия», - сообщает обстоятельства раскрытия преступления пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.

44-летний липчанин рассказал следователям, что услышал ночью шум во дворе. Чтобы напугать незваных гостей он несколько раз выстрелил в их сторону из охотничьего ружья.   

Свои показания он подтвердил в ходе их проверки следователем на месте преступления. Возбуждено уголовное дело  об убийстве. 

Фото пресс-службы СУ СК РФ по Липецкой области.
 
10 2658
#убийство
3

Комментарии (10)

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комментаторы совсем о поло ум ели?

13 минут назад
Пенсионер, откуда тебе известно, что он что-то там пересёк, а не мимо проходил?
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взбесившиеся частники

15 минут назад
Бывший алкаш, ну значит будешь сидеть и долго сидеть!
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60+

16 минут назад
Надо проверить этого стрелка возможно он торгует самогоном или спиртным ! Убил покупателя , в цене не сошлись .
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Пенсионер

18 минут назад
Частная собственность неприкосновенна пересёк красную линию получи.как заявил Путин.
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Гром

19 минут назад
Все правильно хозяин дома сделал. Но отсидеть все равно предстоит.
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Анна Сергеевна

20 минут назад
Не виноват он ... Он сам к нему пришёл ...
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Бывший алкаш

24 минуты назад
Коробок, все правильно сказал. Частная территория - стрелять и только СТРЕЛЯТЬ!!!
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Хм

29 минут назад
А что он делал ночью во дворе чужого дома?
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Коробок

33 минуты назад
мужика нужно оправдать, крадуны одолели, постоянно по ночам воруют всё что плохо лежит и пропивают в местном притоне, его заодно проверьте там контрафакт рекой
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Электрический стул

42 минуты назад
Когда хотят напугать - стреляют вверх в воздух, а не в в человека
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