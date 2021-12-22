Погода в Липецке

50 минут назад

Морозы продолжаются: в Липецкой области днем до -17

3 469
#мороз
Морозы продолжаются: в Липецкой области днем до -17

23 и 24 декабря на погоду в Липецкой области будут оказывать атмосферные фронты Скандинавского циклона, сохранится аномально холодая погода, преимущественно без осадков. 

25 декабря регион будет находиться  в передней части циклона - пройдет снег, местами сильный. Среднесуточные температуры воздуха составят: 23 и 24 декабря - 13-18 градусов мороза, что на 6-10 градусов ниже нормы, 25 декабря – 7 градусов мороза, что около климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ветер западный, 5-10 м/сек. Температура воздуха ночью - от 18 до 23 градусов мороза, днем она составит от -12 до -17 градусов.

В Липецке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура ночью составит от -20 до -22 градусов, днем будет от -13 до -15 градусов.

День 23 декабря стал самым теплым в Липецке в 2019 году, тогда в городе было +5 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1915 году – 29 градусов мороза. 

3 469
#мороз

Комментарии (3)

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Рогожа

21 минуту назад
Хоть солнышко увидели
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Вот-вот

24 минуты назад
Липчанин, правильное поздравления.
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Липчанин

43 минуты назад
Всех энергетиков с праздником,без вашей работы все"герои",что в погонах, в белых халатов опустились на уровень ниадертальцев
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