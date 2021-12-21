Политика

сегодня, 13:57

Возглавить Хлевенский район захотели всего два человека

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#выборы #Хлевенский район
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Возглавить Хлевенский район захотели всего два человека

Их и рекомендовала специальная комиссия для утверждения депутатам райсовета.

Сегодня комиссия по отбору кандидатур на пост главы Хлевенского района выбрала двух претендентов на пост руководителя района. Собственно говоря, выбор был не велик. Заявления подали всего два человека.

Это руководитель государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Липецкой области Александр Плотников и начальник отдела по реализации государственной политики в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов Сергей Кузовлев. Их и рекомендовала комиссия депутатам райсовета. Окончательный выбор депутаты, скорее всего, сделают уже в начале следующего года.

Напомним, выборы главы района были назначены в связи с тем, что у нынешнего руководителя Михаила Лисова заканчивается срок полномочий. Он один из политических долгожителей, руководит районом аж с 1998 года.
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#выборы #Хлевенский район
2

Комментарии (9)

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Чинуша

3 минуты назад
я могу рукой водить и штаны просиживать
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Наталья

5 минут назад
Вы подайте заявку в Центр занятости и к вам придут специалисты, а вы только между собой делите кабинеты!
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гость

27 минут назад
а может поручить возглавить передовым вице - губерам особенно 2ум
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Вообще то

43 минуты назад
спектакль...
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123

сегодня, 14:28
Нужен третий кандидат, уборщица из этой же инспекции. Она выиграет по-любому.
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Ну да

сегодня, 14:25
Прямо так и захотели, не смешите народ, на календаре не 1 апреля.
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Гостья1

сегодня, 14:24
Руководить это не рукой водить а отвечать за все состояние района и благосостояние жителей.!А сейчас менеджеры приходят а не специалисты с опытом работы. Насточщего руководителя сейчас с огнем не сыщешь .Критиковать легко-а работать трудно и ответственность на себя брать не каждый способен.Долгожителей беречь надо и у них набираться опыта.
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Цирк с конями

сегодня, 14:07
Вот это интрига! Всем интригам интрига!
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077

сегодня, 14:02
Вы серьезно???
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