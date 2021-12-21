Возглавить Хлевенский район захотели всего два человека

Их и рекомендовала специальная комиссия для утверждения депутатам райсовета.

Сегодня комиссия по отбору кандидатур на пост главы Хлевенского района выбрала двух претендентов на пост руководителя района. Собственно говоря, выбор был не велик. Заявления подали всего два человека.



Это руководитель государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Липецкой области Александр Плотников и начальник отдела по реализации государственной политики в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов Сергей Кузовлев. Их и рекомендовала комиссия депутатам райсовета. Окончательный выбор депутаты, скорее всего, сделают уже в начале следующего года.



Напомним, выборы главы района были назначены в связи с тем, что у нынешнего руководителя Михаила Лисова заканчивается срок полномочий. Он один из политических долгожителей, руководит районом аж с 1998 года.