Происшествия

сегодня, 09:19

50-летний водитель погиб из-за выезда на встречную полосу

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#авария #ДТП
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50-летний водитель погиб из-за выезда на встречную полосу

За прошедшие сутки на дорогах области один человек погиб и пятеро пострадали.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 20 декабря в селе Панино Добровского района на трассе Липецк – Чаплыгин столкнулись легковой автомобиль «ВАЗ-2114» под управлением 50-летнего мужчины и грузовик «Ивеко» с 41-летним водителем. В аварии погиб водитель легкового автомобиля, его 59-летний пассажир госпитализирован. Причиной столкновения стал выезд на встречную полосу встречного движения.

В селе Конь-Колодезь Хлевенского района столкнулись «ВАЗ-2107» под управлением 34-летней женщины  и «Ниссан» 41-летнего водителя. Женщина – водитель  доставлена в больницу. 

В селе Кривка Усманского района автомобиль «Лада-Калина» под управлением 19-летнего водителя, двигаясь задним ходом, столкнулся с «ВАЗ-2107». В аварии пострадала 20-летняя пассажирка «семерки» - после оказания помощи была отпущена.

21 декабря на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1365 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 8 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 36.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 1060 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.

На дорогах региона зафиксировано 23 факта механического столкновения автомобилей.
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#авария #ДТП
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Комментарии (2)

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24 минуты назад
Грузовики нужно пускать в обход населённых пунктов.
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однако

43 минуты назад
сейчас сюда придет автохам, и скажет что он никому не мешал
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