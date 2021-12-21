Происшествия
сегодня, 09:19
50-летний водитель погиб из-за выезда на встречную полосу
За прошедшие сутки на дорогах области один человек погиб и пятеро пострадали.
Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 20 декабря в селе Панино Добровского района на трассе Липецк – Чаплыгин столкнулись легковой автомобиль «ВАЗ-2114» под управлением 50-летнего мужчины и грузовик «Ивеко» с 41-летним водителем. В аварии погиб водитель легкового автомобиля, его 59-летний пассажир госпитализирован. Причиной столкновения стал выезд на встречную полосу встречного движения.
В селе Конь-Колодезь Хлевенского района столкнулись «ВАЗ-2107» под управлением 34-летней женщины и «Ниссан» 41-летнего водителя. Женщина – водитель доставлена в больницу.
В селе Кривка Усманского района автомобиль «Лада-Калина» под управлением 19-летнего водителя, двигаясь задним ходом, столкнулся с «ВАЗ-2107». В аварии пострадала 20-летняя пассажирка «семерки» - после оказания помощи была отпущена.
21 декабря на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1365 нарушений ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 8 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 36.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 1060 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.
На дорогах региона зафиксировано 23 факта механического столкновения автомобилей.
В селе Конь-Колодезь Хлевенского района столкнулись «ВАЗ-2107» под управлением 34-летней женщины и «Ниссан» 41-летнего водителя. Женщина – водитель доставлена в больницу.
В селе Кривка Усманского района автомобиль «Лада-Калина» под управлением 19-летнего водителя, двигаясь задним ходом, столкнулся с «ВАЗ-2107». В аварии пострадала 20-летняя пассажирка «семерки» - после оказания помощи была отпущена.
21 декабря на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1365 нарушений ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 8 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 36.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 1060 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.
На дорогах региона зафиксировано 23 факта механического столкновения автомобилей.
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однако