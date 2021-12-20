Голландская прокуратура зачитала обвинения по делу о крушении малазийского Боинга MH17

20 декабря в особо охраняемом комплексе Схипхол возобновились слушания по делу об авиакатастрофе. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. Погибли все 298 человек, находившихся на борту.





Российские показания были добавлены в дело о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) на востоке Украины в 2014 году для сбалансированности досье, - заявил голландский прокурор Тейс Бергер.



"Российские показания были добавлены в дело MH17, чтобы суд и защита видели разные точки зрения. Таким образом мы хотели создать сбалансированное досье", - заявил прокурор на заседании, зачитывая обвинительный акт.



По его словам, некоторые свидетельства из РФ были "ненадежны".



Ранее российская сторона обращала внимание, что следственная группа по МН17 полагается на непроверенные источники, игнорируя неопровержимые доказательства, предоставленные РФ. Так судья Дагмар Костер заявлял, что выводы следствия о том, что ЗРК "Бук" был доставлен из России и затем перевезен обратно, основаны на украинских фото- и видеоматериалах. Судья также сообщал, что следствие просмотрело более 500 видео и фото "Бука", "найденные в интернете". При этом в МО РФ указывали на фальсификации в видеозаписях, - передает



Как заявляли в Минобороны РФ в 2018 году, следствие делает выводы на основании изображений из соцсетей, "подвергнутых искусной обработке компьютерными средствами графического редактирования". Так, например, видео о передвижении якобы российского "Бука", которым был сбит лайнер, по территории Украины — это анимация, сделанная на основе одиночной фотографии. При этом фото или видеоматериалами предполагаемого пуска ракеты следствие не располагает.



При этом прокурор Вард Фердинандуссе, зачитывая обвинительный акт, сообщил, что перехваченные телефонные разговоры имеют очень большое значение для дела о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года, - передает



Записи, которые получены от Службы безопасности Украины и касающиеся дела MH17, "играют важную роль", отметил он. "Мы всегда проверяли и изучали личность вовлеченных в беседы людей", - отметил прокурор.



Аудиозаписи перехваченных телефонных разговоров являются одним из основных доказательств причастности обвиняемых к трагедии. Но экспертиза проводилась в отношении лишь записей, которые приписываются обвиняемому Олегу Пулатову, и она не дала конкретных результатов. Так, Голландский институт криминалистической экспертизы по запросу суда проанализировал 14 записей и пришел к выводу, что на 12 из них с гораздо большей долей вероятности голос "принадлежит одному и тому же человеку, чем разным людям". При этом имя этого человека не называется. Далее материалы были направлены на анализ в Центр судебной экспертизы Литвы, который лишь заявил, что не нашел следов манипуляций ни на одной из 14 записей, но также не назвал никаких конкретных имен.



Пассажирский Boeing-777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане десяти государств. Совместная следственная группа (ССГ) в июне 2019 года объявила, что установила группу из четырех лиц, подозреваемых в причастности к инциденту. Это бывший глава ополченцев ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) и его подчиненные Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Судебный процесс над ними начался 9 марта 2020 года, их обвиняют в том, что они якобы занимались доставкой зенитной установки "Бук" на Украину с территории РФ. Процесс над всеми обвиняемыми проходит заочно, интересы Пулатова представляют двое голландских адвокатов. 20 декабря в особо охраняемом комплексе Схипхол возобновились слушания по делу об авиакатастрофе малазийского Боинга MH17. Прокуратура Нидерландов начала зачитывать обвинительное заключение.Российские показания были добавлены в дело о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) на востоке Украины в 2014 году для сбалансированности досье, - заявил голландский прокурор Тейс Бергер."Российские показания были добавлены в дело MH17, чтобы суд и защита видели разные точки зрения. Таким образом мы хотели создать сбалансированное досье", - заявил прокурор на заседании, зачитывая обвинительный акт.По его словам, некоторые свидетельства из РФ были "ненадежны".Ранее российская сторона обращала внимание, что следственная группа по МН17 полагается на непроверенные источники, игнорируя неопровержимые доказательства, предоставленные РФ. Так судья Дагмар Костер заявлял, что выводы следствия о том, что ЗРК "Бук" был доставлен из России и затем перевезен обратно, основаны на украинских фото- и видеоматериалах. Судья также сообщал, что следствие просмотрело более 500 видео и фото "Бука", "найденные в интернете". При этом в МО РФ указывали на фальсификации в видеозаписях, - передает РИА Новости Как заявляли в Минобороны РФ в 2018 году, следствие делает выводы на основании изображений из соцсетей, "подвергнутых искусной обработке компьютерными средствами графического редактирования". Так, например, видео о передвижении якобы российского "Бука", которым был сбит лайнер, по территории Украины — это анимация, сделанная на основе одиночной фотографии. При этом фото или видеоматериалами предполагаемого пуска ракеты следствие не располагает.При этом прокурор Вард Фердинандуссе, зачитывая обвинительный акт, сообщил, что перехваченные телефонные разговоры имеют очень большое значение для дела о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года, - передает ТАСС Записи, которые получены от Службы безопасности Украины и касающиеся дела MH17, "играют важную роль", отметил он. "Мы всегда проверяли и изучали личность вовлеченных в беседы людей", - отметил прокурор.Аудиозаписи перехваченных телефонных разговоров являются одним из основных доказательств причастности обвиняемых к трагедии. Но экспертиза проводилась в отношении лишь записей, которые приписываются обвиняемому Олегу Пулатову, и она не дала конкретных результатов. Так, Голландский институт криминалистической экспертизы по запросу суда проанализировал 14 записей и пришел к выводу, что на 12 из них с гораздо большей долей вероятности голос "принадлежит одному и тому же человеку, чем разным людям". При этом имя этого человека не называется. Далее материалы были направлены на анализ в Центр судебной экспертизы Литвы, который лишь заявил, что не нашел следов манипуляций ни на одной из 14 записей, но также не назвал никаких конкретных имен.Пассажирский Boeing-777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане десяти государств. Совместная следственная группа (ССГ) в июне 2019 года объявила, что установила группу из четырех лиц, подозреваемых в причастности к инциденту. Это бывший глава ополченцев ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) и его подчиненные Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Судебный процесс над ними начался 9 марта 2020 года, их обвиняют в том, что они якобы занимались доставкой зенитной установки "Бук" на Украину с территории РФ. Процесс над всеми обвиняемыми проходит заочно, интересы Пулатова представляют двое голландских адвокатов.