24 минуты назад
Доброе утро, Липецк!
На календаре вторник, 28 декабря. Сегодня учимся разбираться с коммунальными проблемами онлайн и сосульками. Делимся своим мнением о туристическом потенциале региона. Присоединяемся к добрым делам. Заряжаемся праздничным настроением.
Дороги
День в нашей истории
28 декабря 1864 года в сельце Васильевском под Усманью родился Николай Россов (настоящая фамилия Пашутин), ставший известным актером. Трагик появился на свет в семье небогатого мещанина. В 1869 году, после смерти отца, семья переехала в Задонск, а затем в Воронеж. Здесь умер его дед, потом мать, и мальчик остался на попечении бабушки. Он учился в церковно-приходской школе, в текстильном училище в Калуге и в Воронежской учительской семинарии, которую не окончил. Страстно любил театр, мечтал стать актером, но вынужден был работать подмастерьем у столяра, служил писарем в земской управе. В любых условиях разучивал роли классического репертуара, за что бывал бит хозяевами и однажды очень жестоко – легкое заикание осталось у него на всю жизнь.
В 1888 году, скопив 200 рублей, Николай Пашутин уехал в Москву. Но в столичных труппах он не задержался надолго, не желая постигать традиционные каноны актерского ремесла, искренне считая, что играть надо только по вдохновению. Зимой 1891 года состоялся его дебют в роли Гамлета в одноименной трагедии Шекспира на сцене драматического театра в Пензе. Спектакль стал событием в городе, весь сезон шел с аншлагом, а позднее антрепризная труппа гастролировала по России и, в том числе, выступала весь сезон 1910 года в курортном Липецке. Россов действительно познал большой успех, когда публика буквально выносила его из театра на руках. Но были в его карьере и провалы, пресса и специалисты замечали недостатки его игры: заикание, судорожные жесты, надрывность, слабый голос. В 1932-1936 годах он руководил созданным по его проекту «передвижным театром классического наследства».
Копилка рецептов
Блогер Юлия знает, как удивить гостей в новогоднюю ночь.
Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.
Будь здоров!
Медики рекомендуют беременным липчанкам вакцинироваться от COVID-19.Иммунизация против коронавирусной инфекции способна защитить здоровье как женщины, так и её ребёнка. Во вторник, 28 декабря, в Липецке будут работать шесть мобильных пунктов вакцинации.
Кроме того, желающие привиться от коронавируса могут обратиться в поликлиники по месту жительства, предварительно записавшись на портале Госуслуг или по телефону ЕДС 8 800 450 48 48.
Управление онлайн
Большинство коммунальных проблем сейчас можно решить дистанционно — расположившись с телефоном на любимом диване.
Литературная премия
Продолжается прием заявок на II сезон Литературной премии имени А.И. Левитова. Новая премия в области современной российской литературы будет проходить ежегодно и вручаться в Липецке, на родине писателя-народника Александра Левитова. Это первая Всероссийская литературная премия в регионе. Призовой фонд составляет 100 000 рублей. Все подробности о премии можно узнать на официальном сайте www.levitovfest.ru.
«Гражданина! Туда не ходи — сюда ходи!»
Наступила зима с ее переменчивым то теплым, то морозным настроением. Как итог этого непостоянства — образование наледи. Как говорил герой «Джентльменов удачи», от падения снега, тем более — сосульки, «совсем мертвый станешь». Как не допустить беды и кто должен сделать за крышами — в посте ниже.
Добрые дела
В канун главного зимнего праздника хочется не только получать подарки, но и дарить их. Сделать чуть радостнее жизнь незнакомца можно через участие в больших акциях добра. Присоединяйтесь!
Ваш опыт
Жителей региона просят пройти анонимный опрос «Туризм на территории Липецкой области». В анкете всего пять вопросов. Авторов сбора мнений интересует, в том числе, рекомендовали бы вы посетить Липецкую область жителям других регионов.
Детские пособия
Разобраться в начислениях детских пособий поможет управление социальной политики.
Вечер классики
Сегодня в 18:00 «Унион» ждет зрителей во Всероссийский виртуальный зал. 28 декабря Академический симфонический оркестр Московской филармонии исполнит избранные увертюры и симфонические фрагменты из русских опер. Дирижёр — Юрий Симонов. В программе: Глинка, Чайковский, Римский-Корсаков, Мусоргский, Рубинштейн, Бородин, Рахманинов.
Выставка картин
Впервые в выставочном пространстве Центра культуры (Космонавтов, 54А) экспонируются дипломные работы студентов Института культуры и искусства Липецкого государственного педагогического университета. Любой из гостей выставки обязательно найдет студенческий шедевр, который его пленит. 25 живописных и графических творческих работ отразили в ярких красках пейзажи России. Вход свободный, с 08:30 до 18:00.
Новогоднее настроение
Если праздничная кутерьма вас еще не захватила, то вы рискуете подхватить новогоднее настроение сегодня вечером. Если, конечно, последуете нашей рекомендации и включите «Рождественскую историю» (2009, 12+).
Это викторианская поучительная история о старом и ожесточившемся скупердяе Эбенезере Скрудже, который в течение одной ночи переживает испытание глубокого очищения. Мистер Скрудж — финансист, который посвятил всю свою жизнь накоплению богатства. Он презирает всё, кроме денег, включая дружбу, любовь и рождественские праздники.
Электорат