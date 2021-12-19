В России
вчера, 20:31
Россиянка пропала в Камбодже
Посольство РФ в Камобдже сообщило о поисках пропавшей россиянки
В Камбодже 30-летнюю россиянку Анастасию Шередько похитил гражданин Китая, с которым она познакомилась в интернете. Он требует от ее друзей выкуп в размере 10 тысяч долларов, сообщила «Лента.ру».
По словам подруги, Анастасия познакомилась с мужчиной в социальной сети WeChat, китаец предложил встретиться лично, и девушка согласилась. Они встретились 12 декабря в 10:00 утра, однако в процессе общения ее что-то напугало: она прислала друзьям свою геолокацию и контакт мужчины, но потом перестала отвечать на сообщения. Подругам девушки не удается связаться с ней уже шесть дней.
Сам мужчина заявлял, что девушка якобы уехала домой и больше он с ней не общался. Однако через несколько дней гражданин Китая потребовал 10 тысяч долларов в обмен на информацию о местонахождении девушки.
Сестра Анастасии рассказала что девушка живет в Камбодже с 2019 года.
Узнав о пропаже сестры, она обратилась за помощью на линию экстренной связи российского МИД, но пока не получила ответа. Сестра похищенной девушки сказала, что была готова рассмотреть выплату выкупа, но китаец перестал отвечать на сообщения подруг Анастасии. «Девочки говорят, что военные — это единственные, кто ищет Настю. У них есть видео, где отчетливо видно этого человека, видны все черты его лица, видна его машина, видна Настя. Все в день в исчезновения. Вся эта информация есть, но найти его не могут», — рассказала сестра девушки.
В дипмиссии уточнили, что звонок на телефон экстренной связи консульского отдела поступил 15 декабря. "После получения дополнительных сведений в отношении россиянки информация о происшествии была незамедлительно доведена сотрудником консульского отдела <…> в правоохранительные органы королевства, которые в настоящее время проводят соответствующие оперативно-разыскные мероприятия", — сообщили в посольстве.
Там подчеркнули, что находятся в постоянном контакте с полицией и следят за ситуацией.
По словам подруги, Анастасия познакомилась с мужчиной в социальной сети WeChat, китаец предложил встретиться лично, и девушка согласилась. Они встретились 12 декабря в 10:00 утра, однако в процессе общения ее что-то напугало: она прислала друзьям свою геолокацию и контакт мужчины, но потом перестала отвечать на сообщения. Подругам девушки не удается связаться с ней уже шесть дней.
Сам мужчина заявлял, что девушка якобы уехала домой и больше он с ней не общался. Однако через несколько дней гражданин Китая потребовал 10 тысяч долларов в обмен на информацию о местонахождении девушки.
Сестра Анастасии рассказала что девушка живет в Камбодже с 2019 года.
Узнав о пропаже сестры, она обратилась за помощью на линию экстренной связи российского МИД, но пока не получила ответа. Сестра похищенной девушки сказала, что была готова рассмотреть выплату выкупа, но китаец перестал отвечать на сообщения подруг Анастасии. «Девочки говорят, что военные — это единственные, кто ищет Настю. У них есть видео, где отчетливо видно этого человека, видны все черты его лица, видна его машина, видна Настя. Все в день в исчезновения. Вся эта информация есть, но найти его не могут», — рассказала сестра девушки.
В дипмиссии уточнили, что звонок на телефон экстренной связи консульского отдела поступил 15 декабря. "После получения дополнительных сведений в отношении россиянки информация о происшествии была незамедлительно доведена сотрудником консульского отдела <…> в правоохранительные органы королевства, которые в настоящее время проводят соответствующие оперативно-разыскные мероприятия", — сообщили в посольстве.
Там подчеркнули, что находятся в постоянном контакте с полицией и следят за ситуацией.