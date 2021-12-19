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вчера, 20:00
Учёные назвали новый признак инфицирования омикрон-штаммом коронавируса
Британские исследователи из ZOE COVID Study, основываясь на данных пользователей своего приложения, опубликовали список симптомов, указывающих на заражение омикрон-штаммом коронавируса, сообщает РИА Новости.
Ученые продемонстрировали особенности, отличающие этот вариант от предыдущих. Так, согласно сообщениям заболевших COVID-19 из Лондона, наиболее часто среди симптомов "омикрона" встречаются насморк, головная боль, повышенная утомляемость, частое чихание, першение в горле и потеря аппетита.
По данным на 18 декабря, в Великобритании зафиксировали более 10 тыс. случаев инфицирования омикроном за прошедшие сутки — это втрое больше, чем было выявлено накануне (3201 случай).
Ученые продемонстрировали особенности, отличающие этот вариант от предыдущих. Так, согласно сообщениям заболевших COVID-19 из Лондона, наиболее часто среди симптомов "омикрона" встречаются насморк, головная боль, повышенная утомляемость, частое чихание, першение в горле и потеря аппетита.
По данным на 18 декабря, в Великобритании зафиксировали более 10 тыс. случаев инфицирования омикроном за прошедшие сутки — это втрое больше, чем было выявлено накануне (3201 случай).