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вчера, 20:00

Учёные назвали новый признак инфицирования омикрон-штаммом коронавируса

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Британские исследователи из ZOE COVID Study, основываясь на данных пользователей своего приложения, опубликовали список симптомов, указывающих на заражение омикрон-штаммом коронавируса, сообщает РИА Новости.

Ученые продемонстрировали особенности, отличающие этот вариант от предыдущих. Так, согласно сообщениям заболевших COVID-19 из Лондона, наиболее часто среди симптомов "омикрона" встречаются насморк, головная боль, повышенная утомляемость, частое чихание, першение в горле и потеря аппетита.

По данным на 18 декабря, в Великобритании зафиксировали более 10 тыс. случаев инфицирования омикроном за прошедшие сутки — это втрое больше, чем было выявлено накануне (3201 случай).


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