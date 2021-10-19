Происшествия

52 минуты назад

Липчанка насмерть забила мужа лейкой от душа

7 1607
#ссора #драка #присяжные
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Липчанка насмерть забила мужа лейкой от душа

Семейная ссора завершилась трагедией. Присяжные признали липчанку виновной в причинении смертельных травм своему супругу.

В Советском районном суде Липецка присяжные вынесли вердикт по уголовному делу в отношении 61-летней Галины Макеевой. Ей было предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Преступление произошло в ночь с 1 на 2 декабря 2020 года в квартире по улице Гагарина в Липецке. В ванной комнате было обнаружено тело 69-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. На теле имелось около 30 ран головы и лица, синяки, переломы хрящей носа. Подозрение пало на 61-летнюю супругу потерпевшего. Свою вину она признала частично, сообщив, что обнаружила мужа с уже имеющимися травмами в ванной. Муж хотел её ударить, но она нанесла ему 8-10 ударов лейкой от душа в область головы и лица. По её мнению, нанесённые ею телесные повреждения не могли повлечь наступление смерти.

Галина Макеева заявила ходатайство о рассмотрении дела судом присяжных. В апреле 2021 года коллегия присяжных была сформирована, суд приступил к рассмотрению дела.

- Изучив представленные доказательства, выслушав позиции сторон обвинения и защиты, коллегия присяжных 18 октября 2021 года удалилась на совещание, а затем вынесла свой вердикт. Присяжные признали Галину Макееву виновной в совершении преступления. Они сочли доказанным, что она нанесла супругу множественные удары лейкой от душа в область головы и лица, что повлекло за собой причинение тяжкого вреда здоровью, а впоследствии и смерть потерпевшего, - сообщила пресс-секретарь Липецкого областного суда Юлия Дружинина. - Решение присяжными принято единодушно. Коллегия указала, что Галина Макеева заслуживает снисхождения при назначении ей наказания. Присяжные совещались на протяжении двух часов.

В деле объявлен перерыв до 1 ноября 2021 года. Следующей стадией судебного процесса станет обсуждение последствий вердикта. Стороны обвинения и защиты выскажут свои позиции по поводу того, как следует квалифицировать деяния подсудимой и какое наказание следует ей назначить. По окончании прений сторон подсудимой будет предоставлено последнее слово, после чего судья удалится в совещательную комнату для постановления приговора.
7 1607
#ссора #драка #присяжные
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Комментарии (7)

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Дмитрий

2 минуты назад
Коня на скаку остановит, лейка чугунная ?
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Вот

3 минуты назад
ведь как допечь бабу надо! Печально.
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да уж

12 минут назад
русская женщина способна на большее. Убить с 3 ударов мочалкой!
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Викторм

17 минут назад
Интересно, за что...
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Серый

25 минут назад
А где она взяла чугунную лейку? Пласмассовой не реально, не верю.
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Естественный отбор

28 минут назад
Какое снисхождение и за что?
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21

34 минуты назад
Я не понял, это что за мужик то был, если его старуха замлчила в ванной.
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