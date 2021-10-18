Происшествия

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35-летний липчанин ограбил «Пятёрочку» и съел продукты на ступеньках магазина

14 1448
#грабёж
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35-летний липчанин ограбил «Пятёрочку» и съел продукты на ступеньках магазина

В мае он трижды грабил супермаркеты одной сети.

Октябрьский районный суд Липецка вынес приговор 35-летнему жителю Липецкого района, который в мае этого года совершил три грабежа в ООО «Агроторг».

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 13 мая около 13.40 мужчина зашёл в супермаркет «Пятёрочка» на улице Водопьянова и взял с полки холодильника полкилограмма грудинки по-домашнему, а в 13:53 ещё и прихватил с полок две бутылки игристого вина. 165 рублей копеек за закуску и 713 рублей за выпивку 13 мая он не заплатил. Мужчину попытались остановить сотрудники магазина, но тот скрылся с похищенным.

31 мая примерно в 15:30 тот же мужчина наведался в «Пятёрочку» в селе Ленино. Там он похитил полулитровую бутылку водки «Хортиця», полтора литра лимонада «Меринда», 700 граммов охотничьих колбасок, три упаковки одноразовой посуды, буханку хлеба, 400 граммов салата из корейской моркови и 300 граммов салата из капусты со сладким перцем. Магазину был причинён ущерб на 619 рублей. Продавщица потребовала возвратить товар, но мужчина скрылся, а женщина сразу же вызвала сотрудников полиции.

Когда полицейские приехали, они обнаружили грабителя сидящим на ступеньках за магазином: мужчина ел похищенные продукты. То, что он ещё не успел съесть, изъяли.

Суд признал мужчину виновным и приговорил его путём сложения наказаний по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабёж» к двум годам 6 месяцам ограничения свободы. При этом с 31 мая 2021 года мужчина находился под стражей — в зале суда его освободили, каждый день под стражей зачтут за два дня ограничения свободы. Кроме того, липчанину придётся возместить 9000 рублей процессуальных издержек.
14 1448
#грабёж
3

Комментарии (14)

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Не свисти

16 минут назад
липецк1, кто работал, а не прохлаждался по жизни, по помойка не лазит. Там тусуются люмпены и алкаши.
ответить

Патриот

21 минуту назад
липецк1, че, не хватает на бухло пенсии?
ответить

с

24 минуты назад
борьба с бедностью на ступеньках
ответить

липецк1

24 минуты назад
ВОТ ТАКАЯ ЖИЗНЬ ....А ПЕНСИОНЕРЫ ПО ПОМОЙКАМ С ПУТИНСКОЙ ДОСТОЙНОЙ ПЕНСИЕЙ КОРМЯТСЯ
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Сенсей.

26 минут назад
Эля,а может он гурман?
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Эдуард Суровый

27 минут назад
"Выручай карта" не помогла!
ответить

Комментаторам

28 минут назад
обоснуйте необходимость бухла в данной ситуации.
ответить

Эля

31 минуту назад
Лицо нынешней власти, Агась, не сосиски с хлебом спер, а грудинку, салат, выпивку с лимонадами. Ну не иначе как с голодухи )))
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глава мафии пойман

36 минут назад
посадить Дона Корлеоне на 8 лет
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Сенсей.

39 минут назад
Ну раз был голодный и съел продукты,тогда ладно. Я ж говорю что пятерочка выручает!
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