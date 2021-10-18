35-летний липчанин ограбил «Пятёрочку» и съел продукты на ступеньках магазина

В мае он трижды грабил супермаркеты одной сети.

Октябрьский районный суд Липецка вынес приговор 35-летнему жителю Липецкого района, который в мае этого года совершил три грабежа в ООО «Агроторг».



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 13 мая около 13.40 мужчина зашёл в супермаркет «Пятёрочка» на улице Водопьянова и взял с полки холодильника полкилограмма грудинки по-домашнему, а в 13:53 ещё и прихватил с полок две бутылки игристого вина. 165 рублей копеек за закуску и 713 рублей за выпивку 13 мая он не заплатил. Мужчину попытались остановить сотрудники магазина, но тот скрылся с похищенным.



31 мая примерно в 15:30 тот же мужчина наведался в «Пятёрочку» в селе Ленино. Там он похитил полулитровую бутылку водки «Хортиця», полтора литра лимонада «Меринда», 700 граммов охотничьих колбасок, три упаковки одноразовой посуды, буханку хлеба, 400 граммов салата из корейской моркови и 300 граммов салата из капусты со сладким перцем. Магазину был причинён ущерб на 619 рублей. Продавщица потребовала возвратить товар, но мужчина скрылся, а женщина сразу же вызвала сотрудников полиции.



Когда полицейские приехали, они обнаружили грабителя сидящим на ступеньках за магазином: мужчина ел похищенные продукты. То, что он ещё не успел съесть, изъяли.



Суд признал мужчину виновным и приговорил его путём сложения наказаний по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабёж» к двум годам 6 месяцам ограничения свободы. При этом с 31 мая 2021 года мужчина находился под стражей — в зале суда его освободили, каждый день под стражей зачтут за два дня ограничения свободы. Кроме того, липчанину придётся возместить 9000 рублей процессуальных издержек.