В Липецкой области сухо и до +14

17 октября в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков.

В ближайшие сутки на территории Липецкой области будет господствовать антициклон, осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 6-8 градусов тепла, что на 1-3 градуса выше нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 октября в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, 4-9 м/сек. Температура ночью составит от +1 до +6 градусов, днем будет от +9 до +14 градусов.



В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью составит от +2 до +4 градусов, днем будет от +11 до +13 градусов.

День 17 октября стал самым теплым в Липецке в 2018 году, тогда в городе было +21. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1976 году – 9 градусов мороза.