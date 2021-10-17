Погода в Липецке

вчера, 17:00

В Липецкой области сухо и до +14

1148
#осень
3
В Липецкой области сухо и до +14

17 октября в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков.

В ближайшие сутки на территории Липецкой области будет господствовать антициклон, осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 6-8 градусов тепла, что на 1-3 градуса выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 октября в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, 4-9 м/сек. Температура ночью составит от +1 до +6 градусов, днем будет от +9 до +14 градусов.

В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью составит от +2 до +4 градусов, днем будет от +11 до +13 градусов.
День 17 октября стал самым теплым в Липецке в 2018 году, тогда в городе было +21. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1976 году – 9 градусов мороза.
1148
#осень
3

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Липецкую область возвращается теплая и сухая погода
5
В Липецкую область возвращается теплая и сухая погода

15.10.2021 17:00

Погода в Липецке
В Липецкой области дожди и до +13
#дожди
В Липецкой области дожди и до +13

14.10.2021 17:00

Погода в Липецке
В Липецкой области дожди и до +13
#дожди
2
В Липецкой области дожди и до +13

13.10.2021 17:00

Погода в Липецке
В Липецкой области потеплеет до +17
#потепление
В Липецкой области потеплеет до +17

12.10.2021 16:15

Погода в Липецке
В Липецкой области сухо, до +16
2
В Липецкой области сухо, до +16

11.10.2021 17:00

Погода в Липецке
В Липецкой области сухо, ночью заморозки до -3
#переменная облачность #без осадков
3
В Липецкой области сухо, ночью заморозки до -3

10.10.2021 13:14

Погода в Липецке