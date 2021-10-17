Дом был нежилым.



Дом вчера также горел в Измалковском районе. В деревне Ребриково на улице Песочная 15 октября в 2:32 вспыхнул нежилой кирпичный дом. Огнём была повреждена кровля и внутренняя отделка дома по всей площади. На тушении работали два пожарных отделения.



А в селе Троекурово Лебедянского района 14 октября в 22:10 горела кирпичная надворная постройка - все её сгораемые конструкции были уничтожены огнём, как и хранившиеся внутри вещи. На происшествие выезжали три отделения пожарных.



Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Липецкой области



Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, вечером 15 октября в Липецке сгорел дом. Сообщение о возгорании нежилого кирпичного дома на улице Садовой, 33 поступило в 19:03. На место выезжали три пожарных отделения.Огнём были уничтожены сгораемые конструкции нежилого дома по всей площади. По предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.