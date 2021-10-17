Происшествия
вчера, 12:27
В Липецке сгорел дом
Дом был нежилым.
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Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, вечером 15 октября в Липецке сгорел дом. Сообщение о возгорании нежилого кирпичного дома на улице Садовой, 33 поступило в 19:03. На место выезжали три пожарных отделения.
Огнём были уничтожены сгораемые конструкции нежилого дома по всей площади. По предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.
Дом вчера также горел в Измалковском районе. В деревне Ребриково на улице Песочная 15 октября в 2:32 вспыхнул нежилой кирпичный дом. Огнём была повреждена кровля и внутренняя отделка дома по всей площади. На тушении работали два пожарных отделения.
А в селе Троекурово Лебедянского района 14 октября в 22:10 горела кирпичная надворная постройка - все её сгораемые конструкции были уничтожены огнём, как и хранившиеся внутри вещи. На происшествие выезжали три отделения пожарных.
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Липецкой области
Огнём были уничтожены сгораемые конструкции нежилого дома по всей площади. По предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.
Дом вчера также горел в Измалковском районе. В деревне Ребриково на улице Песочная 15 октября в 2:32 вспыхнул нежилой кирпичный дом. Огнём была повреждена кровля и внутренняя отделка дома по всей площади. На тушении работали два пожарных отделения.
А в селе Троекурово Лебедянского района 14 октября в 22:10 горела кирпичная надворная постройка - все её сгораемые конструкции были уничтожены огнём, как и хранившиеся внутри вещи. На происшествие выезжали три отделения пожарных.
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Липецкой области
ВикториЯ
Ник
Не жилой дом.
Мягкий знак тута не нужон !
Аzzaro