Происшествия

вчера, 12:27

В Липецке сгорел дом

5 4103
#пожар #МЧС
5

Дом был нежилым.

Загрузка плеера
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, вечером 15 октября в Липецке сгорел дом. Сообщение о возгорании нежилого кирпичного дома на улице Садовой, 33 поступило в 19:03. На место выезжали три пожарных отделения.

Огнём были уничтожены сгораемые конструкции нежилого дома по всей площади.  По предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.

Дом вчера также горел в Измалковском районе. В деревне Ребриково на улице Песочная 15 октября в 2:32 вспыхнул нежилой кирпичный дом. Огнём была повреждена кровля и внутренняя отделка дома по всей площади. На тушении работали два пожарных отделения. 

А в селе Троекурово Лебедянского района 14 октября в 22:10 горела кирпичная надворная постройка - все её сгораемые конструкции были уничтожены огнём, как и хранившиеся внутри вещи. На происшествие выезжали три отделения пожарных. 

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Липецкой области

5 4103
#пожар #МЧС
5

Комментарии (5)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

ВикториЯ

вчера, 22:30
А что же не написали,что был пожар днемив селе Сырское,ул.8марта.там вообще человек сгорел.
ответить

Ник

вчера, 13:02
А для чего же тогда выезжали пожарники, если сгорели все дома. Констатиров А для чего же тогда выезжали столько пожарных расчётов, если все сгорело. Наверное, чтобы списать бензин, запротоколировать факт пожара, ну и пробздеться.
ответить

Не жилой дом.

вчера, 12:57
Мусор нынче дорого вывозить.
ответить

Мягкий знак тута не нужон !

вчера, 12:48
Все наладится !!!
ответить

Аzzaro

вчера, 12:35
Все наладиться
ответить

Еще в рубрике

26-летний липчанин предложил сотруднику ГИБДД 1050 рублей
#взятка
24
26-летний липчанин предложил сотруднику ГИБДД 1050 рублей

вчера, 15:00

Происшествия
К столкновению большегруза и автокрана привело несоблюдение дистанции
#ДТП
7
К столкновению большегруза и автокрана привело несоблюдение дистанции

вчера, 14:01

Происшествия
Автомобиль такси попал в ДТП
#ДТП
2
Автомобиль такси попал в ДТП

вчера, 13:12

Происшествия
В Липецкой области столкнулись грузовик и кран
#ДТП
2
В Липецкой области столкнулись грузовик и кран

вчера, 12:58

Происшествия
На Елецком мясокомбинате ввели карантин по африканской чуме свиней
#чума свиней #ветеринария
12
На Елецком мясокомбинате ввели карантин по африканской чуме свиней

вчера, 12:11

Происшествия
Оспорить приговор за «взятку зубами» снова не удалось
#взятка
15
Оспорить приговор за «взятку зубами» снова не удалось

вчера, 11:07

Происшествия