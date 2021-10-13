На Тракторном и в Подгорном отключат холодную воду для устранения утечек

14 октября с 10:00 до 20:00 для устранения утечки на водоводе отключат воду в поселке Тракторостроителей: в домах №№ 8, 8а, 10, 12, 14 по улице Волгоградской, в частном секторе улиц Ильича, Профсоюзной, Дачной. Студенческой, Тургенева, Декабристов, Бехтерева, Гвардейской, Песчаной, 2-й Воронежской.



С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в домах №№ 32, 32а по улице Дружбы, а также в частном секторе вышеназванной улицы в домах №№ 26, 28, 30, 35, 37, 39 – ЛГЭК будет устранять утечку на водоводе.

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся дома №№ 43, 45, 47 по улице 40 лет Октября из-за устранения утечки.

С 10:00 до 20:00 по этой же причине – устранение утечки на водоводе – без холодной воды останется дом № 29 по проезду Строителей.

С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в доме № 26 по улице Белана, а также в селе Подгорном: домах №№ 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11 по улице Крайней, №№ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 51 по улице Подгоренской из-за устранения утечки на водоводе на улице Белана.

Подвоз питьевой воды организуют по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.

С 10:00 до 20:00 без тепла и горячей воды останутся потребители Подгорного – домов №№ 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11 по улице Крайней. ЛГЭК временно ограничит подачу теплоснабжения из-за отключения холодной воды для ремонтных работ (устранение утечки) по адресу: улица Белана, 26.