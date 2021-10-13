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Липецкстат: в сентябре овощи и картофель подорожали на 15%
Потребительские цены в Липецкой области в сентябре выросли на 0,8%, а с начала года инфляция составила 5,9%, сообщает Липецкстат.
Цены на непродовольственные товары в сентябре выросли на 0,7%, а за девять месяцев – на 7,2%. Значительно подорожали спички – на 5%, нитки – на 4%, мебель – на 3%, ковры и ковровые изделия, легковые автомобили, персональные компьютеры, электротовары и другие бытовые приборы – на 2%, трикотажные изделия, обувь, предметы садоводства, галантерейные изделия, печатные издания, металлическую посуду, ювелирные изделия, меха и меховые изделия, бумажно-беловые товары, табачные изделия, медикаменты, кроме ЖНВЛП – на 1%. Кроме того парфюмерно-косметические товары, телерадиотовары подорожали на 0,5%. Одновременно с этим средства связи стали дешевле на 3%, строительные материалы – в целом на 2%, автомобильный бензин – на 0,5%, отмечает Липецкстат.
Цены и тарифы на услуги в сентябре уменьшились на 0,1%, однако в целом с начала года они выросли на 4,1%. Стали дешевле стоимость полета в салоне экономического класса самолета на 30%, стоимость проезда в различных типах вагонов поездов дальнего следования – на 11%, стоимость пребывания в домах отдыха, пансионатах – на 7%, услуги гостиниц и прочих мест проживания – на 1%, годовая стоимость полиса добровольного страхования легкового автомобиля от стандартных рисков (КАСКО) – на 0,5%. Вместе с тем подорожали оплата дополнительных занятий для детей дошкольного возраста, услуги по погребению – на 4%, стоимость занятий в плавательных бассейнах – на 3%, услуги по ремонту обуви – на 2%, услуги образования, фотоателье, в сфере зарубежного туризма – на 1%.
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