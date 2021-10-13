Липецкстат: в сентябре овощи и картофель подорожали на 15%

Потребительские цены в Липецкой области в сентябре выросли на 0,8%, а с начала года инфляция составила 5,9%, сообщает Липецкстат.



Продовольственные товары в сентябре подорожали в среднем на 1,4%, по сравнению с концом декабря 2020 года – на 5,8%. В этой группе заметно выросли цены на яйца (7%), плодоовощную продукцию (6%) – в том числе только на овощи и картофель – на 15%. Фрукты и цитрусовые подорожали на 1%, мясо птицы – на 3%. На мясные субпродукты цены выросли на 2%, масло и жиры, сыры, хлеб и хлебобулочные изделия, мясо животных, фруктово-ягодные консервы, копченые продукты из мяса и птицы, кондитерские изделия, макаронные изделия, молоко и молочную продукцию, мясные полуфабрикаты, безалкогольные напитки – на 1%, рыбопродукты – на 0,5%. Общественное питание стало дороже на 3%.



Цены на непродовольственные товары в сентябре выросли на 0,7%, а за девять месяцев – на 7,2%. Значительно подорожали спички – на 5%, нитки – на 4%, мебель – на 3%, ковры и ковровые изделия, легковые автомобили, персональные компьютеры, электротовары и другие бытовые приборы – на 2%, трикотажные изделия, обувь, предметы садоводства, галантерейные изделия, печатные издания, металлическую посуду, ювелирные изделия, меха и меховые изделия, бумажно-беловые товары, табачные изделия, медикаменты, кроме ЖНВЛП – на 1%. Кроме того парфюмерно-косметические товары, телерадиотовары подорожали на 0,5%. Одновременно с этим средства связи стали дешевле на 3%, строительные материалы – в целом на 2%, автомобильный бензин – на 0,5%, отмечает Липецкстат.



Цены и тарифы на услуги в сентябре уменьшились на 0,1%, однако в целом с начала года они выросли на 4,1%. Стали дешевле стоимость полета в салоне экономического класса самолета на 30%, стоимость проезда в различных типах вагонов поездов дальнего следования – на 11%, стоимость пребывания в домах отдыха, пансионатах – на 7%, услуги гостиниц и прочих мест проживания – на 1%, годовая стоимость полиса добровольного страхования легкового автомобиля от стандартных рисков (КАСКО) – на 0,5%. Вместе с тем подорожали оплата дополнительных занятий для детей дошкольного возраста, услуги по погребению – на 4%, стоимость занятий в плавательных бассейнах – на 3%, услуги по ремонту обуви – на 2%, услуги образования, фотоателье, в сфере зарубежного туризма – на 1%.



