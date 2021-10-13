Экономика

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Липецкстат: в сентябре овощи и картофель подорожали на 15%

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#цены #ирнфляция
Липецкстат: в сентябре овощи и картофель подорожали на 15%

Потребительские цены в Липецкой области в сентябре выросли на 0,8%, а с начала года инфляция составила 5,9%, сообщает Липецкстат. 

Продовольственные товары в сентябре подорожали в среднем на 1,4%, по сравнению с концом декабря 2020 года – на 5,8%. В этой группе заметно выросли цены на яйца (7%), плодоовощную продукцию (6%) – в том числе только на овощи и картофель – на 15%. Фрукты и цитрусовые подорожали на 1%, мясо птицы – на 3%. На мясные субпродукты цены выросли на 2%, масло и жиры, сыры, хлеб и хлебобулочные изделия, мясо животных, фруктово-ягодные консервы, копченые продукты из мяса и птицы, кондитерские изделия, макаронные изделия, молоко и молочную продукцию, мясные полуфабрикаты, безалкогольные напитки – на 1%, рыбопродукты – на 0,5%. Общественное питание стало дороже на 3%.

Цены на непродовольственные товары в сентябре выросли на 0,7%, а за девять месяцев – на 7,2%. Значительно подорожали спички – на 5%, нитки – на 4%, мебель – на 3%, ковры и ковровые изделия, легковые автомобили, персональные компьютеры, электротовары и другие бытовые приборы – на 2%, трикотажные изделия, обувь, предметы садоводства, галантерейные изделия, печатные издания, металлическую посуду, ювелирные изделия, меха и меховые изделия, бумажно-беловые товары, табачные изделия, медикаменты, кроме ЖНВЛП – на 1%. Кроме того парфюмерно-косметические товары, телерадиотовары подорожали на 0,5%. Одновременно с этим средства связи стали дешевле на 3%, строительные материалы – в целом на 2%, автомобильный бензин – на 0,5%, отмечает Липецкстат.

Цены и тарифы на услуги в сентябре уменьшились на 0,1%, однако в целом с начала года они выросли на 4,1%. Стали дешевле стоимость полета в салоне экономического класса самолета на 30%, стоимость проезда в различных типах вагонов поездов дальнего следования – на 11%, стоимость пребывания в домах отдыха, пансионатах – на 7%, услуги гостиниц и прочих мест проживания – на 1%, годовая стоимость полиса добровольного страхования легкового автомобиля от стандартных рисков (КАСКО) – на 0,5%. Вместе с тем подорожали оплата дополнительных занятий для детей дошкольного возраста, услуги по погребению – на 4%, стоимость занятий в плавательных бассейнах – на 3%, услуги по ремонту обуви – на 2%, услуги образования, фотоателье, в сфере зарубежного туризма – на 1%.

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#цены #ирнфляция

Комментарии (13)

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Плавали - знаем

22 минуты назад
Не верьте, все это происки мировой закулисы: у нас цены на горючее последние 30 лет только падали, качество капремонта только улучшается, тарифы общественного транспорта только падают, снижаются даже взносы за кресло в думах админисрациях. Коррупции нет! Мы на пороге коммунизма!
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Леший

27 минут назад
замкадный, при любых итогах выборов было бы то, что и есть сейчас.
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обхохочешься

29 минут назад
стиляга, те хоть ходили в клоунских, но всё таки пиджаках, а ты рядишься в спортивные костюмы, в которых либо спортом занимаются, либо на пикнике отдыхают, и в таком виде по улицам ходишь, СТИЛЯГА НАОБОРОТ!
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Пенс

29 минут назад
Ещё бы пенсию подняли на 15%.
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Дождались

33 минуты назад
Картоху начали продавать мешками, только почему то не как раньше, дешевле чем в другое время года
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Ильич

36 минут назад
А что подешевело?
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замкадный

57 минут назад
большинство избирателей не захотело перемен судя по итогам выборов в сентябре- и получит то за что проголосовало.
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мыкола

сегодня, 16:56
Все дорожает не на шутку, но это братцы не беда. Найти попробовать кормушку, когда наступят холода.
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Сказочный край

сегодня, 16:53
в августе картофель был на рынке 25 р/кг - в октябре стал 40 р/кг. +60% рост, где там какой сказочник увидел 15%?
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стиляга

сегодня, 16:50
кроссовки Найк и Адидас тоже подорожали , хожу теперь в Пуме.
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