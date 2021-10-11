Летом в лагерях в Липецкой области отдохнули около 40 тысяч детей

В Липецкой области подвели итоги летней оздоровительной кампании.

Как сообщает пресс-служба Управления образования и науки Липецкой области, с 1 июня по 7 сентября на территории региона работали 13 загородных и 358 лагерей с дневным пребыванием детей, 80 лагерей труда и отдыха. Отдохнуть в них смогли около 40 тысяч юных липчан. В приоритетном порядке путёвки получили дети-сироты и ребята, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети медработников, которые работают в ковидных госпиталях.



В течение лета всех детских загородных оздоровительных лагерях проводились творческие, спортивные, интеллектуальные, развлекательные мероприятия. Ребята занимались в кружках по интересам, участвовали в патриотических и социальных акциях.



Особенностью летнего отдыха 2021 года стало появление инклюзивных смен для детей с ограниченными возможностями здоровья. Также на базе двух лагерей была организована смена раннего профессионального образования детей.