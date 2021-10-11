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сегодня, 15:36

Летом в лагерях в Липецкой области отдохнули около 40 тысяч детей

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#дети #лагерь
Летом в лагерях в Липецкой области отдохнули около 40 тысяч детей

В Липецкой области подвели итоги летней оздоровительной кампании.

Как сообщает пресс-служба Управления образования и науки Липецкой области, с 1 июня по 7 сентября на территории региона работали 13 загородных и 358 лагерей с дневным пребыванием детей, 80 лагерей труда и отдыха. Отдохнуть в них смогли около 40 тысяч юных липчан. В приоритетном порядке путёвки получили дети-сироты и ребята, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети медработников, которые работают в ковидных госпиталях.

В течение лета всех детских загородных оздоровительных лагерях проводились творческие, спортивные, интеллектуальные, развлекательные мероприятия. Ребята занимались в кружках по интересам, участвовали в патриотических и социальных акциях.

Особенностью летнего отдыха 2021 года стало появление инклюзивных смен для детей с ограниченными возможностями здоровья. Также на базе двух лагерей была организована смена раннего профессионального образования детей.
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#дети #лагерь

Комментарии (5)

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Артамонову лично

26 минут назад
Когда заработает пионер лагерь Орбита в Чаплыгинском районе,который с 2016г не работает ,а отдыхает и выпивают там приезжают не пойми кто,но видимо близкие к администрации Чаплыгинского района и господину Сазонова,т.к.ему лично писали насчёт лагеря ,а он ответил ,что требуется ремонт лагерю,а денег нет.Но видимо они и не хотят его ремонтировать ,а где отдыхать тогда детям ВОПРОС?
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Прометей

53 минуты назад
Был такой лагерь Прометей, теперь он никому не нужен, ни городу ни комбинату. А ведь это был единственный круглогодичный лагерь со своей котельной и обслугой проживающей в соседнем доме. Жалко, такой лагерь угробили..... Такая-же участь ждет Д/О Сухоборье...
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Гость

55 минут назад
И "Прометей" похоронили... Зато как руководство стального гиганта кричит: "Мы...Мы...Всё делаем для наших сотрудников и их детей". Позор.
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Мимоходом

сегодня, 15:47
А сколько чинуш отдохнуло в лагерях?
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Буревестник

сегодня, 15:46
Летом в лагерях в Липецкой области * около 40 тысяч детей ,,,, В СССР ДО 200 тыс. ОТДЫХАЛО И БЕСПЛАТНО ,
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