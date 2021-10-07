В Диком отключат холодную воду для замены запорной арматуры

8 октября с 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в домах №№ 37, 39,39а ,45, 47, 49, 41 по улице Меркулова и №№ 13, 15а, 17, 19, 19а по проспекту 60 лет СССР – для устранения утечки на водоводе на участке проспекта 60 лет СССР.



С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды из-за устранения утечки на водоводе на участке улицы 50 лет НЛМК в домах №№ 1, 1а, 3, 3а, 5, 5а, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 12а, 13, 13а, 15, 15а, 17, 17а, 18, 19, 20, 20а, 21, 21а, 22, 22а, 23, 24а, вл. 24 по улице 50 лет НЛМК, №№ 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16 по улице Лутова.



С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся потребители Дикого и прилегающей части центра Липецка – домов №№ 29, 47, 47а, 49, 51, 51а ,51/1, 51/2, 51/3, 53, 55, 57 по проспекту Победы, № 1 по проезду Колхозному, №№ 80, 81, 83 по улице Депутатской, частного сектора улиц Депутатской, Чкалова, Воровского, Володарского, переулков Вишневого, Верещагина. ЛГЭК будет проводить замену запорной арматуры и устранять утечку на водоводе.



С 10:00 до 20:00 ЛГЭК временно ограничит подачу холодной воды в дома №№ 1а, 2, 2а, 2б, 2б/2, 3, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 по улице Гайдара, №№ 1а, 3, 4, 5, 6а по улице Луначарского, №№ 6, 8, 8а, 10, 14 по улице Нахимова, №№ 2, 4, 5 по улице Амурской для обеспечения врезки нового дома.

Подвоз питьевой воды организуют по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.



С 10:00 до 20:00 из-за работ на сетях теплоснабжения без отопления временно останутся дома №№ 2, 2а, 3, 9, 11, 13, 15, 17, 25 по улице Гайдара, №№ 2, 4, 5 по улице Амурской, №№ 6, 8, 8а, 10, 14 по улице Нахимова, № 4 в переулке Луначарского, №№ 1, 3, 5 в переулке Ушакова.



