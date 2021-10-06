Общество
58 минут назад
В зимнем саду - осенние дожди: в культурно-спортивном комплексе течёт крыша
В «центре притяжения» тербунцев за 13 лет ремонт не делали ни разу, и теперь ситуация — катастрофическая.
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В Культурно-спортивном комплексе в селе Тербуны течёт крыша. И не просто капает — по осени с потолка буквально льётся вода. Особенно дружно осенние ливни идут в помещении зимнего сада.
- Любое здание подвержено износу, в определённых видах работ, в косметическом и капитальном ремонте, - отметил Роман Красненков. - Я поднимал проблему ещё тогда, когда во главе района стоял Сергей Барабанщиков. Мы обращались к бывшему губернатору Олегу Петровичу Королёву, он пообещал посодействовать в решении этого вопроса, я начал готовить документацию по капремонту — но всё заглохло. Ещё в 2018-м году была подготовлена проектно-сметная документация — на тот момент на капитальный ремонт нужно было 24 миллиона рублей. Но у нас огромная площадь — 5000 квадратных метров. Культурно-спортивный комплекс включает плавательный бассейн на 8 дорожек по 25 метров, универсальный спортивный зал, киноконцертный зал, фитнес-зал, зал настольного тенниса, зимний сад, в котором растут экзотические деревья — это вообще наша «визитная карточка», центр притяжения тербунцев и гостей района, очень востребованное место!
Но сейчас прямо над экзотическими деревьями время от времени идут тропические ливни. Особенно зрелищно текла крыша аккурат на выборы 19 сентября.
Как сообщил GOROD48 и.о. главы Тербунского района Юрий Букреев, основная проблема в Культурно-спортивном комплексе — это то, что за 13 лет существования там ничего не делалось, в том числе ни разу не было ремонта крыши. Комплекс просто-напросто запустили прежние хозяева.
- Нам достались проблемы от прежнего руководства комплекса и района, которые теперь нужно решать, - отметил Юрий Букреев. - Мы уже заявились в программу по капитальному ремонту, написано письмо, в котором мы просим областную дотацию на проведение ремонта крыши мягкой кровлей.
- Вопрос, почему эти проблемы не решались раньше, так и остаётся открытым, - добавил Юрий Букреев. - Культурно-спортивный комплекс — это, действительно, центр притяжения всех жителей района, печально, что объект находится в таком ужасающем состоянии.
Темный
indezit
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