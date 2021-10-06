Общество

58 минут назад

В зимнем саду - осенние дожди: в культурно-спортивном комплексе течёт крыша

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#ЖКХ
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В «центре притяжения» тербунцев за 13 лет ремонт не делали ни разу, и теперь ситуация — катастрофическая.

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В Культурно-спортивном комплексе в селе Тербуны течёт крыша. И не просто капает — по осени с потолка буквально льётся вода. Особенно дружно осенние ливни идут в помещении зимнего сада.

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Как рассказал GOROD48 директор МАУ «Культурно-спортивный комплекс» Роман Красненков, комплекс работает с 2007 года, а он руководит им с 2018-го, и примерно с того же времени добивается ремонта. Сейчас протечки кровли есть в спортивном комплексе и в центральной части здания в зимнем саду.

- Любое здание подвержено износу, в определённых видах работ, в косметическом и капитальном ремонте, - отметил Роман Красненков. - Я поднимал проблему ещё тогда, когда во главе района стоял Сергей Барабанщиков. Мы обращались к бывшему губернатору Олегу Петровичу Королёву, он пообещал посодействовать в решении этого вопроса, я начал готовить документацию по капремонту — но всё заглохло. Ещё в 2018-м году была подготовлена проектно-сметная документация — на тот момент на капитальный ремонт нужно было 24 миллиона рублей. Но у нас огромная площадь — 5000 квадратных метров. Культурно-спортивный комплекс включает плавательный бассейн на 8 дорожек по 25 метров, универсальный спортивный зал, киноконцертный зал, фитнес-зал, зал настольного тенниса, зимний сад, в котором растут экзотические деревья — это вообще наша «визитная карточка», центр притяжения тербунцев и гостей района, очень востребованное место!

Но сейчас прямо над экзотическими деревьями время от времени идут тропические ливни. Особенно зрелищно текла крыша аккурат на выборы 19 сентября.

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- Как директор я неоднократно обращался с заявлениями к нашему предыдущему учредителю в лице отдела культуры, физкультуры, спорта и молодёжной политики Тербунского района, но мне отвечали — нет денег, ждите ответа, - говорит Роман Красненков. - С 1 сентября поменялся наш учредитель — отдел культуры, физкультуры, спорта и молодёжной политики Тербунского района ликвидирован, теперь наш учредитель — администрация Тербунского района. С этого момента пошли какие-то подвижки. И.о. главы Тербунского района Юрий Букреев взял ситуацию под личный контроль, появилась перспектива, что в скором будущем всё решится. Уже готова проектно-сметная документация — на ремонт кровли нам нужно около 7,6 миллиона рублей. Я считаю, что для такого большого помещения — это незначительная сумма.

Как сообщил GOROD48 и.о. главы Тербунского района Юрий Букреев, основная проблема в Культурно-спортивном комплексе — это то, что за 13 лет существования там ничего не делалось, в том числе ни разу не было ремонта крыши. Комплекс просто-напросто запустили прежние хозяева.

- Нам достались проблемы от прежнего руководства комплекса и района, которые теперь нужно решать, - отметил Юрий Букреев. - Мы уже заявились в программу по капитальному ремонту, написано письмо, в котором мы просим областную дотацию на проведение ремонта крыши мягкой кровлей.

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- Вопрос, почему эти проблемы не решались раньше, так и остаётся открытым, - добавил Юрий Букреев. - Культурно-спортивный комплекс — это, действительно, центр притяжения всех жителей района, печально, что объект находится в таком ужасающем состоянии.
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#ЖКХ
2

Комментарии (4)

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Темный

19 минут назад
Просто с КСК все нормальные работники поразбежались!
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indezit

41 минуту назад
По-моему, ремонт здания никак не в компетенции руководителя, а тем более - городских чиновников.
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Гость.

41 минуту назад
КУПИМ НА БЮДЖЕТ ЕЩЁ ПАРУ ТОЁТ ЛЮКСОВОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ!!!!!
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